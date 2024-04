Polémica en las redes: la lista “Fans de Videla” en el perfil de Victoria Villarruel

En la red social X, apareció “Fans de Videla”, una lista que habría sido creada por la cuenta oficial de Victoria Villarruel, donde se “recuerda” al ex presidente de facto de la última dictadura militar argentina.

Si bien existe la posibilidad de que su perfil haya sido hackeado, debido a que no tiene ninguna protección particular por pertenecer a un funcionario de alto rango, por el momento, no habría signos de ello.

Por el momento, la lista cuenta con 158 miembros y 129 seguidores; a lo largo de las horas los números van subiendo, debido a que es abierta a la comunidad y cualquier usuario puede sumarse, como lo hizo Carlos Maslatón.

Si bien la mayoría de los perfiles son cuentas que apoyan a Victoria Villarruel, Javier Milei o al Gobierno Nacional, también hay muchas que asumen ser simpatizantes de la oposición.

Por el momento, la vicepresidenta no habló sobre si es cierto o no que ella haya sido quien creó la lista “Fans de Videla”, sólo se refirió a la movilización, mediante un posteo, afirmando que “la educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación”. (NA)