Por el cepo, la economía del conocimiento perdió unos US$2.000 millones

El director ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi, reveló que la llamada economía del conocimiento había exportado en servicios de manera regular por US$ 8.104 millones en 2023, con un crecimiento del 2,9% respecto del año anterior, pero que podría haber hecho recaudar unos US$ 2.000 millones más si no hubiera sido por el cepo.

Explicó que "miles de profesionales prefirieron abandonar el mercado formal y trabajar individualmente para clientes del exterior, cobrando en moneda dura fuera de toda regulación local y debilitando la capacidad de las empresas de competir con proyectos serios en el mercado internacional".

El CEO de Baufest, Ángel Pérez Puletti, comentó al respecto que la menor demanda en el sector informático "se combina con que gran parte de los profesionales son freelance y este formato no llega a reflejar los ingresos. Eso no queda registrado".

Se trata, añadió, de "los que pudieron absorber con mayor flexibilidad los desajustes de nuestros costos operativos y el impacto de la brecha cambiaria".

Indicó que "la rotación de los empleos de empresas formales estuvo cerca del 40% pero está rotación ya no es a otra empresas sino a trabajar como freelance".

Gambeteando cepos

El cepo cambiario y la consecuente falta de unificación del mercado de divisas fueron las principales causas de la fuga de talentos y de divisas que, de acuerdo con el informe "Argenconomics", será el desafío a sortear este año.

El 32% de las compañías encuestadas atribuye asimismo la pérdida de entre 20 y 25 mil empleos directos que afecta a la industria a otros factores limitantes, como la complejidad normativa y regulatoria (22%) y la imposibilidad de pagar salarios en dólares (13%).

También se mencionan aspectos particulares para el sector como la formación de talento digital (18%) y la falta de dominio del idioma inglés (12%).

Los servicios empresariales -contables, jurídicos y administrativos- fueron los de mayor crecimiento dentro del rubro, llegando al 11% anual.

"Argentina es un centro sofisticado, pero no tiene el costo de un abogado en Nueva York, y esto benefició el incremento de las transferencias de los servicios", sostuvo Perez Puletti.

Como contrapartida cayeron las exportaciones de los servicios informáticos -6,8%- y de los culturales y recreativos -15,5%.

Los servicios personales, culturales y recreativos representan el 4,5% del total de SBC y su merma interanual fue de 15,5%. Los cargos por uso de propiedad intelectual sólo ocupan el 3,1% del total y su incremento fue del 23,3%.

"A veces, se contrataba a personal, pero después no se tenían las máquinas para que el profesional pueda participar", aclaró Galezzi.

Desigualdad competitiva

La desigualdad se tornó evidente en las actividades que tienen más directa exposición a la competencia global, las informáticas y audiovisuales respecto de aquellas que funcionan como centros de servicio de entidades multinacionales.

El sector espera ansiosamente que el Gobierno elimine el cepo cambiario y se pueda normalizar la liquidación de divisas, ya que para este año el relevamiento arroja, según el 80% de las compañías, un incremento de las exportaciones mayor al 10% si se eliminan las inhibiciones vigentes junto con la reducción de la brecha entre las distintas cotizaciones de la moneda extranjera.

Sin embargo, de acuerdo con los cálculos oficiales, las perspectivas de ventas de servicios de la industria del conocimiento al exterior da un 30% de alza en las transacciones, que incluye el "blanqueo" de trabajadores independientes que desde 2022 vienen operando por fuera del sistema para no perder más de la mitad de los dólares que cobraban si iban por la ventanilla oficial.

El ingreso de divisas del sector en 2024 se estima que rondará los u$s 10.000 millones, siempre que desaparezcan las trabas cambiarias.

Una de las últimas medidas de la anterior administración para mejorarles la paridad fue liberar el 30% de lo percibido para sacarlo a través de los tipos de cambio financieros, más próximos al billete.

En 2022, el Banco Central había emitido la Comunicación A7518 que instrumentaba la posibilidad de que una parte de las divisas provenientes de la prestación de servicios al exterior se mantuviera en cuentas en dólares en esa moneda.

En el informe Argenconomics concerniente al primer trimestre del año, que aborda los Estudios Económicos sobre la industria del Conocimiento, se resalta que la actividad alcanzó récords históricos en su participación en la economía nacional: 9,7% del total de exportaciones y 7,3% en el empleo registrado.

El reporte se nutre de datos de exportaciones que provee INDEC, actualizados hasta diciembre de 2023, y datos de empleo del Ministerio de Trabajo, a septiembre del mismo año.

Casi 500 mil empleos

En cuanto al empleo formal, en el segundo trimestre de 2023 totalizó 494 mil puestos, que representan el 7,4% del total del empleo privado nacional. El crecimiento interanual fue de 3,6%.

"Se observa un incremento de la oferta educativa en disciplinas tecnológicas, que alimenta la incorporación de profesionales juniors en las posiciones iniciales en el mercado de trabajo", menciona el informe.

Finalmente, Galezzi trazó un panorama de la labor que lleva a cabo la entidad que preside diciendo que "hace diez días tuvimos una entrevista con el gobernador de Santa Fe para llevar a cabo programas para fomentar cursos y empleos. En Córdoba, en Bariloche estamos trabajando en Ciudades del conocimiento, en un programa específico. Cuesta ver en la estadística nacional pero la hay y es gran parte del mercado laboral. Ya no solo desde Buenos Aires".

(NA)