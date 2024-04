Martínez, tras la derrota de Boca ante Fortaleza: “La diferencia fue demasiado amplia”

El entrenador de Boca, Diego Martínez, fue contundente sobre la derrota por 4 a 2 ante Fortaleza, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y aclaró que su equipo “intentó hasta el último minuto” levantar el resultado.

“La diferencia fue demasiado amplia, pero el equipo intentó hasta el último minuto y daba la impresión que podía llegar a empatarlo”, dijó el DT en conferencia de prensa post partido.

Además, Martínez se refirió al duro rival que aprovecho los espacios y errores defensivos del conjunto argentino: “Fortaleza aprovechó las oportunidades que tuvo. Fue un justo ganador”

Si bien, el DT dejó en claro que Boca no esperaba este golpe: "Es un resultado que no queríamos ni veníamos a buscar. Valoro el esfuerzo de los muchachos y no rendirse nunca. Queda descansar y pensar en Estudiantes”.

Por otra parte, Martínez se refirió a Nicolás Valentini y su continuidad en el plantel profesional: “Valentini es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución y la institución decidió que no juegue hasta que lo resuelva”, sentenció.

Sergio Romero y el resultado no esperado: “Estamos preparados pero hoy duele”

El arquero de Boca Sergio Romero formó parte de la conferencia de prensa junto al entrenador Xeneize y aclaró que “no merecían” un resultado así, tras caer por 4 a 2 ante Fortaleza en Brasil: “Fue un partido difícil, no merecíamos irnos con una derrota”.

Pero a su vez, el jugador de 37 años fue muy optimista de cara a los próximos compromisos: “Hay que pensar en lo que viene”. Y agregó: “Hay que hacer las cosas bien y apuntar a sumar los 9 puntos. Estamos preparados, pero lo de hoy duele”, selló.

(NA)