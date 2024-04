Afirman que la actividad industrial cayó 12,8% en marzo

La actividad industrial en marzo cayó 12,8% en forma interanual y 1,8% frente a febrero, según el índice sectorial que realiza la consultora Orlando Ferreres. “Luego de un febrero que se revisó al alza, pasando a mostrar una suba mensual, el tercer mes del año observó una caída generalizada en la industria manufacturera, con preponderancia en la producción orientada a bienes de consumo durable”, explicó el trabajo. Los sectores con las mayores caídas anuales fueron Maquinaria y equipo (-28.2%), Metálicas básicas (-39,1%), y Minerales no metálicos (-39,7%). En contraste, el único sector que mostró un nivel de actividad mayor al de hace un año fue el alimenticio, impulsado por la molienda de oleaginosas, lo cual responde a la mejora en la cosecha y a una base de comparación deprimida por la sequía de 2023. “Hacia adelante no vemos que la industria allá alcanzado aún un piso, y podríamos ver cifras aún más negativas en los meses venideros. El eventual cambio de tendencia podría suceder en la segunda mitad del año, si el ordenamiento de la macro es exitoso y da lugar a políticas expansivas”, alertó el estudio. Por sectores: Alimentos, Bebidas y Tabaco: anotó durante marzo una suba en el margen de 0,9% anual. La fuerte expansión de la producción de aceites (+28,1%) fue parcialmente compensada por las bajas en la faena bovina, avícola, y en los sectores de bebidas y tabaco. En conjunto, el sector acumula para el primer trimestre un bimestre un crecimiento de 1,2%. Maquinaria y Equipo: mostró para marzo una baja de 28,2% en la medición interanual, acumulando para los primeros tres meses una caída de 21,5%. En el detalle de la industria automotriz, ADEFA informó la producción de 43.159 unidades, cifra que resulta 29,4% inferior a la de igual mes de 2023. Metales básicos: la producción de metales básicos sigue mostrando una aceleración en su ritmo de caída, registrando para marzo un descenso de 39,1%. Entre las principales líneas de producción se destaca la contracción en acero crudo (-43,1%), Laminados terminados en caliente (-47,0%), y laminados fríos (-51,8%). El acumulado de enero a marzo da cuenta de una baja de 27,0% para el sector. Minerales no metálicos: El rubro vinculado a la construcción anotó la caída más abultada de marzo, con un desplome de 39,7% en relación al tercer mes del año pasado. Entre los productos, se destaca la caída de 42,9% que informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland para su producto. En términos acumulados el sector muestra una baja de 28,1% anual. NA