El informe más reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el empleo registrado en el sector privado revela un panorama mixto, pero preocupante, en el mes de octubre de 2024. Según los datos obtenidos, en los primeros once meses del gobierno de Javier Milei, el país ha experimentado una pérdida neta de 123.957 puestos de trabajo registrados en el sector privado, aunque octubre trajo una leve recuperación de 5.632 puestos.

Este informe, basado en estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y utilizando la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), permite trazar un panorama claro de la situación laboral en el país. A continuación, un análisis detallado de los principales aspectos de la evolución del empleo registrado y las implicancias de estos datos.

El empleo privado en números: caídas y leves recuperaciones

El informe muestra una evolución dispar del empleo privado en los primeros meses de 2024. Si bien octubre reportó una leve recuperación en términos de puestos de trabajo, la situación sigue siendo preocupante. De los 14 sectores analizados, 9 lograron recuperar puestos de trabajo, destacándose Comercio, con 4.454 nuevos empleos, Industria con 1.858, y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler con 1.756 nuevos empleos.

Sin embargo, la cifra global de perdidas es alarmante. En los primeros once meses de la gestión de Milei, sectores clave como Comercio y Industria han sufrido caídas acumuladas significativas. En particular, Comercio sumó 7.812 nuevos puestos en el mes de octubre, pero la caída acumulada desde la asunción de Milei alcanza los 25.186 puestos. En la Industria, la situación es aún más grave, con una caída de 25.186 puestos en estos once meses, una de las mayores pérdidas sectoriales.

El sector Construcción es el más afectado, con 69.738 puestos perdidos desde noviembre de 2023. Este descenso no solo refleja una contracción en la actividad económica, sino también el impacto de políticas públicas que han generado incertidumbre en el sector.

Desigualdad en las provincias: un panorama fragmentado

En términos geográficos, la situación del empleo registrado muestra un panorama fragmentado. En octubre de 2024, 16 de las 24 provincias registraron un aumento en la cantidad de empleos, lo que sugiere una recuperación parcial del mercado laboral. Sin embargo, a nivel nacional, la cifra de puestos perdidos en los primeros once meses del gobierno de Milei refleja una tendencia negativa, con caídas de hasta 10,2% en algunas jurisdicciones, afectando principalmente a Buenos Aires, CABA y otras provincias con una alta concentración de empleo industrial y de servicios.

Otras modalidades de trabajo: precarización y trabajo independiente

En cuanto a las modalidades de trabajo registrado, el informe destaca un aumento en la cantidad de personas que se inscriben en el monotributo, una categoría que ha registrado un aumento de 26.989 nuevos afiliados desde la llegada de Milei al poder, pero que ha mostrado una caída de 27.164 puestos solo en octubre.

El trabajo en casas particulares también experimentó un retroceso significativo. En octubre de 2024, se registraron 444.320 puestos, lo que representa una caída de 19.700 empleos respecto a noviembre de 2023.

Por otro lado, el empleo público presentó una leve recuperación en octubre con la creación de 1.004 puestos, aunque los datos a largo plazo muestran una pérdida de 43.157 empleos en este sector desde noviembre de 2023. La caída en el empleo público es algo que también se ha manifestado como un factor de desgaste social, afectando a miles de trabajadores que no encuentran estabilidad laboral en el sector estatal.

El salario en términos reales: una caída bajo la superficie

Un dato relevante del informe es el análisis sobre los salarios. En términos nominales, los salarios en el sector privado aumentaron en octubre de 2024, con una mediana salarial de 6,4% y un promedio salarial de 5,0%, superando la inflación del mes, que fue del 2,7%.

Sin embargo, si se ajusta la medición a una canasta más representativa de los consumos actuales, el poder adquisitivo real ha caído. Los salarios medidos en términos reales arrojan una caída del 7,2% en la mediana y del 6,8% en el promedio, con respecto al mismo mes del año anterior, lo que refleja el deterioro del poder de compra de los trabajadores.

La situación sigue siendo crítica

A pesar de la leve mejora en algunos sectores y la recuperación puntual de algunos puestos de trabajo en octubre, el panorama laboral de Argentina sigue siendo crítico. El empleo en el sector privado muestra tendencias a la baja y la precarización del trabajo es un fenómeno cada vez más visible, con un aumento en el trabajo independiente y en el monotributo. En este contexto, la gestión de Milei enfrenta un desafío complejo, donde los sectores más afectados siguen siendo los más productivos, y la recuperación total parece lejana.