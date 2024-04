La Costa: Juan de Jesús fue homenajeado en un emotivo acto junto a Kicillof e intendentes de la región

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, fue homenajeado por su trayectoria política en el marco de los 40 años de democracia. El acto se desarrolló en Santa Clara del Mar y contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el exintendente de Mar Chiquita y actual director de ABSA, Jorge Paredi, quien ofició de anfitrión; y numerosos intendentes, legisladores y ministros bonaerenses, además de funcionarios, concejales y agrupaciones y organizaciones sociales.

"Celebro que todas estas palabras, este festejo y esta comunión lo pueda presenciar el homenajeado", señaló Kicillof. "A Juan lo conozco hace tiempo, desde que empezamos. Me lo encontré en el Partido de La Costa cuando Juan Pablo (también presente en el homenaje) era intendente y me contaba de su viejo. Juan Pablo se dedicó a continuar la obra de Juan y siempre que estábamos recorriendo, me decía: ‘mi viejo, esto’, ‘mi viejo, tal cosa’. Ese amor y cariño de Juan Pablo, es lo que me hizo, aún antes de haberlo conocido, querer a Juan como lo quiero", agregó Kicillof.

El mandatario provincial expresó en varias oportunidades su agradecimiento a Juan de Jesús: "Siempre me dio mucho cariño, mucha fuerza, mucho apoyo. Por eso donde estoy hoy, también se lo debo a Juan de Jesús".

"Lo que cuenta la trayectoria de Juan en estos 40 años en la política, nos sirve para reforzar cuando atacan la democracia, como está pasando ahora. No hay que olvidarse lo que nos costó en compañeros y en sangre perder la democracia, sobre todo al peronismo en su historia de proscripción, persecución y lucha con tantos caídos. Todo eso hoy parece estar en cuestión pero con la trayectoria que estamos celebrando hoy, quiero decir que los mejores hombres y mujeres de Argentina, los que la quieren transformar en serio, los que cuidan su soberanía y a su pueblo, son hombres y mujeres de la democracia, hoy personificados en Juan de Jesús", consideró Kicillof.

Paredi: "Lo tuyo es un ejemplo para la política"

Jorge “Pitingo” Paredi, impulsor del homenaje junto al actual intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, fue otro de los oradores y subrayó la vigencia de De Jesús: «Juan traspasó todas las etapas de la democracia.

"Cuando Juan, asumía por primera vez la intendencia en el ’83, estaba asumiendo Raúl Alfonsín. Veinte años después, cuando me tocó conocerlo a Juan en 2003, aparece la figura maravillosa de Néstor Kirchner. ¿Y quién era el intendente del Partido de La Costa? Juan de Jesús. La historia, con todo lo que pasó en Argentina, quiso que otros veinte años después, en 2023, el gobernador sea Axel Kicillof, el presidente sea ‘Mr. Conan’ y otra vez Juan de Jesús sea intendente del Partido de La Costa. Eso merece un reconocimiento".

"Reconocer en vida y hacer un homenaje a un ejemplo como Juan no tiene bandería política y trasciende cualquier internismo que podamos tener», afirmó Paredi e indicó: «Lo tuyo es un ejemplo para la política. Esta Argentina que estamos viviendo necesita dirigentes que tengan trayectoria política como la tiene Juan. Ese es un ejemplo que tienen que agarrar los que vienen ahora".

Ubieta: "Es una persona con verdadera empatía"

Del acto en Santa Clara del Mar también participó Atilio Ubieta, quien fuera candidato a intendente de La Costa por la UCR en 1983.

Con gran emoción, el dirigente comentó: «Es un honor para mí estar presente acá, acompañando a mi gran amigo de la infancia, hicimos la escuela juntos. Llegar a esta edad y que un hombre como él, tan respetado por todo el radicalismo de La Costa, sea reconocido, es muy emocionante. Es una persona con verdadera empatía, siempre solidario con todos».

La palabra del homenajeado

"Vino Jorge Paredi a plantearme la posibilidad de hacer este encuentro con dirigentes, con intendentes, con la militancia, para hablar de la política, mirando todo este tiempo que fue pasando, todo lo que tuvimos que hacer para recuperar la democracia y hoy seguirla manteniendo. Es una gran generosidad. Tengo una gran gratitud hacia ustedes porque será algo que me acompañará siempre«, manifestó Juan de Jesús al subir al escenario", dijo.

Y agregó: "Quiero recordar y agradecer a esos compañeros y compañeras de otras militancias que también fueron parte de la reconstrucción de la Argentina, de esa lucha para volver al designio de que la soberanía popular, la voluntad de nuestra gente, es la que da legitimidad y valor al poder», reflexionó el intendente de La Costa. «Cuando uno tiene un hijo quiere lo mejor para su futuro y la política tiene que arbitrar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos pueda alcanzar esos sueños", subrayó.

Durante el encuentro se proyectó un documental que narró toda la trayectoria del actual intendente Juan de Jesús a lo largo de los últimos 40 años, liderando distintas responsabilidades en lo local, lo provincial y lo nacional que permitieron cristalizar el espíritu transformador y de realizaciones políticas del dirigente costero.