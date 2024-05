Grupo La Provincia te acerca posteos de intendentes bonaerenses en el marco de este 1 de Mayo, día del trabajador.

Mario Ishii, alcalde de José C. Paz escribió en sus redes: "Muy feliz día a todos los trabajadores, especialmente a los de #JoseCPaz que con su labor hacen que nuestro distrito crezca cada día más. Mi más sincero agradecimiento y un fuerte y orgulloso abrazo a todos ellos, que ponen su esfuerzo y dedicación al servicio de la comunidad".

Julio Zamora, alcalde de Tigre, comentó "En el Día del Trabajador y la Trabajadora, quiero enviar un afectuoso saludo a quienes con dedicación y compromiso realizan su sustancial aporte por la construcción de una sociedad mejor. ¡Feliz Día! ".

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, comentó "Mi reconocimiento en el #DiaDelTrabajador a cada vecino y vecina,respeto y admiración para quienes son el motor del desarrollo de #TresArroyos, de la provincia y del país. En tiempos difíciles, trabajemos para construir un futuro de dignidad para cada familia".

Mi reconocimiento en el #DiaDelTrabajador a cada vecino y vecina,respeto y admiración para quienes son el motor del desarrollo de #TresArroyos, de la provincia y del país.

Maximiliano Sciaini, alcalde Roque Pérez, compartió un video y una reflexión en sus redes: "Mi reconocimiento y gratitud a quienes cumplen su tarea con compromiso y dedicación en pos de hacer de nuestra ciudad un lugar mejor!".

Feliz día para todos los trabajadores y trabajadoras



Federico Susbielles, mandamás de Bahía Blanca, expresó en sus redes: "¡Felicidades a cada trabajador y trabajadora en su día, en especial a quienes realizan sus labores en nuestra querida Bahía Blanca y a cada servidor público municipal! Es imposible dejar de pensar en este día en quienes no lo tienen o lo perdieron injustamente en estos meses y la pasan mal. Los acompaño, respaldo y abrazo. Con quienes lo tienen y con quienes no, me comprometo a seguir trabajando sin descanso para construir con ustedes una ciudad y un país en donde el trabajo y el pan no falten en ningún hogar. Pasen todos un buen día de descanso, rodeados de afecto y armonía".

Fernando Espinoza, alcalde de La Matanza, escribió en sus redes "El trabajo dignifica y transforma vidas. Por eso, este 1 de mayo reafirmamos nuestro compromiso en seguir cuidando y generando puestos de trabajo, defendiendo los derechos de nuestras trabajadoras y trabajadores, que son quienes contribuyen al progreso de nuestra querida Matanza".

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, comentó: "A los empleados y empleadas municipales un saludo muy especial. Todos y cada uno, son parte indispensable en la construcción de los sueños de las futuras generaciones de los pehuajense".

Feliz día del #trabajador y la #trabajadora



Andrés Watson, mandamás de Florencio Varela, indicó: "Siempre me encontrarán del lado del pueblo trabajador y contra las políticas regresivas".

Siempre me encontrarán del lado del pueblo trabajador y contra las políticas regresivas.



Julio Alak, alcalde de La Plata, comentó en sus redes: "Celebramos el esfuerzo y la dedicación de todos los que trabajan día a día en construir la capital que soñamos".

FELIZ DÍA TRABAJADORES



Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría recordó a Evita desde su cuenta en X y dijo: "Un día como hoy, en 1952, Evita se dirigió al pueblo en su último e inolvidable discurso en la Plaza de Mayo para homenajear a las trabajadoras y los trabajadores y pedirles que acompañaran al general Perón en la defensa de sus derechos. En esta fecha tan especial, honramos sus palabras y luchamos por recuperar una patria más justa, libre e igualitaria".

Ariel Sujarchuk, mandamás de Escobar, comentó: "Este 1° de Mayo rendimos homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores, especialmente a los nuestros, que cumplen sus tareas con dedicación y compromiso".

Fernando Moreira, jefe comunal de San Martín, escribió en X: "En los difíciles tiempos que corren, quiero saludar a cada trabajador y trabajadora de San Martín, que están realizando un enorme esfuerzo por salir adelante".