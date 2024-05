Zurro: "Milei quiere vender al país y Villarruel tiene devoción por los milicos asesinos"

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, hizo referencia a la media sanción que alcanzó la Ley de Bases en Diputados y al respecto hizo un descargo contra "los traidores a la patria".

Quiero saludar, en este día, a todos los trabajadores, especialmente a los trabajadores municipales del estado presente de Pehuajó, que tan buen rol cumplen ante nuestra sociedad.



Y quiero profundizar lo que expresé, ayer acá en mi página sobre los traidores a la patria. Macri y… pic.twitter.com/nKTR8DSsi1 — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) May 1, 2024

"Macri y Caputo endeudaron al país en una cifra que nadie puede saber a dónde fue el dinero y andan sueltos. Llega Milei, que quiere vender a la Argentina y Villarruel, que tiene devoción por los milicos asesinos, y quieren imponer la ley bases. Es decir que vamos a quedar con un país endeudado y la ley bases nos va a sacar el patrimonio, y vamos a quedar sin patrimonio, sin litio, sin petróleo, sin campos y sin empresas", disparó.

"Todos tenemos que estar alertas y movilizados, senadores no la voten, porque lo que han hecho los traidores a la patria de los diputados, es impresentable", exclamó Zurro.

"Quiero agregar a los traidores a la patria sanjuaninos y catamarqueños Walberto Allende, Ana Aubone, Jorge Chica, Silvana Ginocchio, Fernanda Avila y Dante López Rodríguez que dijeron que acompañaron un apartado en particular por la minería, muchachos se le van a llevar con esta ley bases", acotó.

Por otro lado, indicó "La ley bases no puede ser aprobada, Todos los mentirosos que la aprobaron son traidores a la patria y nos van a endeudar por generaciones. País endeudado por Macri, país entregado por el proyecto Milei, no se olviden luchemos para que no salga la ley bases".