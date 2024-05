Gran Hermano: el reclamo de Mauro en vivo que molestó a Santiago del Moro

Luego de la tremenda gala de eliminación del domingo, que dejó afuera de la casa a Manzana, y tras la severa sanción a Furia por su pelea con Mauro, Gran Hermano comenzó este lunes la prueba por el auto 0KM que contó con un cruce bastante picante.

Como estaba previsto, los participantes votaron para que dos de sus compañeros no puedan participar por el vehículo, y por esta decisión, Martín y Mauro se quedaron afuera.

Visiblemente molesto por no poder competir, el joven que venía de una feroz pelea con Furia, repitió su frustración en varias ocasiones, sumando una queja por supuestamente “no poder hablar”, en relación a su fallido descargo durante la gala de eliminación del domingo.

“Me enojo porque ayer no me dejaron hablar”, lamentó el joven, pero Del Moro le salió al cruce: “Yo estoy un poco hinchado las pelotas. Esto es un juego y ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. Lo que quieras hablar, podés, pero yo no puedo parar para resolver los problemas de ustedes”.

La angustia de Mauro fue tal, que hasta Furia se acercó a tranquilizarlo. Hubo un abrazo, aunque pareció no conformar al participante. NA