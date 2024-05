Lituania está dispuesta a enviar a sus militares a Ucrania

Lituania está dispuesta a desplegar a sus soldados en suelo ucraniano para una misión de entrenamiento, informó el miércoles Financial Times, citando a la primera ministra del país báltico, Ingrida Simonyte. En una conversación con el diario, reconoció que Rusia lo consideraría una provocación, pero añadió: "Si solo pensáramos en la respuesta rusa, no podríamos enviar nada". Además, señaló que tenía permiso parlamentario para esta medida, pero, Kiev aún no lo había solicitado.

Simonyte negó los informes que apuntaban a que Lituania estaba ayudando a devolver hombres aptos para servicio militar a Ucrania. "No organizaremos deportaciones ni buscaremos hombres ucranianos en el país porque no sería legal", declaró, afirmando que la Unión Europea les ha garantizado protección hasta marzo de 2025.

Sin embargo, precisó que a quienes se demuestre que han eludido el servicio militar se les podría denegar la residencia permanente. Al mismo tiempo, se mostró "deseosa" de ayudar a Kiev, para garantizar que puedan "renovar sus Fuerzas Armadas y dejar descansar a quienes llevan mucho tiempo combatiendo".

El jueves pasado, el presidente francés, Emmanuen Macron, reiteró en una entrevista que permitiría la entrada de tropas occidentales en Ucrania y enumeró las condiciones para ello. No es la primera vez que el mandatario aborda públicamente el tema.

Por su parte, Rusia anunció el lunes un simulacro sorpresa para probar su capacidad de desplegar armas nucleares no estratégicas como una respuesta a las "declaraciones provocativas" de determinados funcionarios occidentales contra la nación euroasiática.

Las declaraciones tienen lugar en medio de movilizaciones forzosas en Ucrania, la escasez de hombres en el campo de batalla y la falta de avances de Kiev en el frente. Ante dicha incertidumbre, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, firmó a mediados del mes pasado un polémico proyecto de ley que endurece la movilización militar.

(RT)