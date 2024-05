Qué necesita Racing para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cuando se preparaba para encaminar su clasificación a octavos de final, Racing sufrió una inesperada derrota este jueves en Brasil ante Red Bull Bragantino, que así lo alcanzó en la tabla de posiciones.

Con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, la “Academia” llegaba puntaje perfecto a la cuarta jornada; pero ahora quedó con igual puntaje que Bragantino aunque mantiene una mejor diferencia de gol.

El formato del certamen establece que solo el ganador del grupo pasará a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugador 16vos de final contra el tercero de la Copa Libertadores.

La “Academia” sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a octavos de final, y encima tiene sus últimos dos compromisos de local.

Con dos triunfos, y siempre que Bragantino no logro igual cosecha de puntos, Racing estará en octavos de final salteándose el cruce contra el tercero de la Libertadores. Si los brasileños también triunfan en las dos jornadas, entrarán en juego los goles.

El fixture de Racing en la Copa Sudamericana

4/4 Sportivo Luqueño 0 - Racing 2 en Paraguay

10/4 Racing 3 - Bragantino 0 en Argentina

24/4 vs. Coquimbo Unido en Chile - Coquimbo Unido 1 - Racing 2

9/5 vs. Bragantino en Brasil - Bragantino 2 - Racing 1

16/5 vs. Coquimbo Unido en Argentina

28/5 vs. Sportivo Luqueño en Argentina (NA)