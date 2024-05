Por qué Mbappé dejará el PSG al final de la temporada

La superestrella del fútbol francés Kylian Mbappé confirmó que dejará el Paris Saint-Germain (PSG) al final de la temporada, de acuerdo con un video publicado este viernes en las redes sociales del jugador de 25 años.

Mbappé dijo que no renovará su contrato con el club francés y que jugará su último partido en el Parque de los Príncipes este domingo cuando el PSG reciba al Toulouse.

"Siempre lo supe, pero creo que necesitaba esto, un nuevo desafío después de siete años", dijo Mbappé. "Es difícil y, por supuesto, hay algunas personas a las que quiero agradecer sobre todo, a los aficionados. Sé que no soy el jugador más expresivo. No siempre he estado a la altura del amor que todos ustedes me brindaron durante siete años".

"El PSG es un club que nunca deja indiferente a nadie. Podemos amarlo u odiarlo. Tomé la decisión de amarlo y lo hice durante siete años con altibajos, por supuesto. Pero no me arrepiento, en ningún momento, de haber firmado con este prestigioso club. Es un club que guardaré en mi memoria toda mi vida".

El ganador de la Copa del Mundo de 2018 llegó al PSG cuando tenía 17 años, procedente del AS Mónaco, donde desde entonces se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del club y llevó al equipo francés a seis títulos de liga, incluida esta temporada.

Mbappé no mencionó dónde jugará el próximo año, pero a principios de este año supuestamente aceptó unirse al Real Madrid.

"Quiero darles las gracias porque sin ustedes nunca habría experimentado la mitad de las emociones que sentí. Y solo por eso, estoy agradecido a la vida. Gracias a todos. Espero que terminemos este año con un último trofeo. ".

Después de este domingo, el PSG tiene dos partidos de liga más como visitante antes de la final de la Copa de Francia contra el Olympique Lyonnais en el Stade Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq, Francia. (CNÑ)