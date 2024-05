La decepción por la actitud de Occidente hacia los países africanos aumentó tras la visita del presidente interino chadiano a Rusia, comentó a Sputnik el politólogo Dr. Evariste Ngarlem Tolde. El experto destaca que Chad, Níger y otros Estados africanos rechazan cada vez más la influencia occidental, lo cual es una tendencia positiva.

Dicha posición fue muy apreciada por los chadianos, subrayó el experto. Por otro lado, al considerar a Occidente “muy vigilante”, el país está en alerta y busca “aliados que no sean de Occidente”, enfatizó Tolde.

El 24 de enero de 2024, Putin se reunió con su homólogo chadiano, Mahamat Idriss Deby. Es la segunda visita a Moscú del dirigente de este Estado africano desde su independencia de Francia y la primera en 56 años, desde 1968.

Amenazas de Washington “provocaron la ruptura de importantes lazos militares” con NígerEl primer ministro de Níger, Ali Mahaman Lamine Zain, acusó a Estados Unidos del deterioro de las relaciones entre ambos países, indica en su entrevista al periódico estadounidense The Washington Post.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos, Molly Fee, instó a las autoridades de Níger, durante su visita en marzo, a abstenerse de entablar relaciones con Irán y Rusia que no fueran deseables para Washington si querían mantener los lazos de seguridad con Estados Unidos, señaló Zain. Además, amenazó a Níger con sanciones si el país seguía adelante con un acuerdo para la venta de uranio a Irán, agregó.En marzo, Níger decidió romper el acuerdo militar con EEUU que permite a los militares norteamericanos permanecer en el territorio de ese país africano.

Chad, al igual que Níger, también exigió la retirada de las tropas estadounidenses de su territorio. El 1 de mayo, un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense declaró que se habían transferido 60 soldados de Chad a Alemania como parte de una reevaluación de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

La retirada de las fuerzas estadounidenses de Níger y Chad, así como movimientos similares en toda África, indican que la era del neocolonialismo dirigido por Estados Unidos, cuyo objetivo era explotar a los pueblos y los recursos del continente después de la Segunda Guerra Mundial, llega a su fin, declaró a Sputnik la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de EEUU Karen Kwiatkowski, exanalista del Departamento de Defensa.

Además, el periodista Robert Fantina comentó a Sputnik que “es muy positivo que los países empiecen por fin a decirle a Estados Unidos que tienen que irse, que ya no pertenecen allí, que no se les quiere, que no se les necesita y que se vayan”.

Sputnik