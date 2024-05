Arabia apuntó contra el biógrafo de Milei: "Es una animalada"

El vicepresidente del PRO Damián Arabia rechazó hoy las declaraciones Nicolás Márquez al considerarlas una “barrabasada”.

“Yo estoy totalmente en desacuerdo con las opiniones de Márquez. No son opiniones liberales, son opiniones ultra conservadoras”, señaló el diputado nacional.

En declaraciones radiales, consideró que “es un hombre claramente ultra católico con ideas ultra conservadoras”.

Y agregó: "Las cosas que dice Márquez me parecen una barrabasada, una animalada, aberrantes. Ahora, no dejan de ser su opinión ¿Vamos a empezar a delimitar qué se puede decir y qué no?”.

Arabia sostuvo que "si no es una opinión alguien lo tiene que denunciar” y añadió que “por más desagradable que me parezca la opinión de una persona, no puedo juzgarla”.

El dirigente del PRO planteó que “no es lo mismo que yo como diputado llame a cometer un delito, que la opinión de un ciudadano que evidentemente hace mucho ruido, pero sigue siendo un ciudadano con su derecho a opinar”.

"A mí me importa más lo que se hace que lo que se dice. El Gobierno de Milei mandó el divorcio express que me parece fantástico”, resaltó.

Al mismo tiempo aclaró: "Nos diferenciamos sobre ciertos elementos de las libertades socioculturales. Yo he visto libertarios que presentaron la derogación de la IVE y yo no estoy de acuerdo con eso".

Semanas atrás, Márquez esbozó polémicas declaraciones sobre la homosexualidad: “Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas”.

"Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”, agregó. (NA)

¿Qué rol debería adoptar la oposición ante las medidas de Javier Milei? Colaborativa Confrontativa