Grindetti se refirió a la salida de Tevez de Independiente: “Es una macana”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se refirió como “una macana” al alejamiento de Carlos Tevez como entrenador del primer equipo del club de Avellaneda. Además, habló sobre su posible sucesor.

Tras lo que fue el pobre empate 0-0 ante Platense en Vicente López, el mandatario del “Rojo” se refirió a lo que la salida de Tevez, quién ante el “Calamar” dirigió su último partido al frente de Independiente: “Tenemos un gran respeto por Carlos. No sólo por el fútbol y su trayectoria, sino por su calidez humana, los valores que tiene, que lleva y trata de transmitirle a sus dirigidos. Lamento muchísimo que se vaya de Independiente pero respeto su decisión. Seguramente tiene por delante un futuro muy importante como técnico”.

“Es un conjunto de situaciones. Es él el que tiene que explicarlo. Respeto muchísimo. No es un hecho, es una suma de situaciones y no tenemos más que respetárselo. Estábamos en un proyecto de largo plazo. Cuando algo así se rompe, es un tema. Tratándose de Carlos, es una macana. La relación entiendo que queda óptima. Charlamos mucho en estos días. Seguramente vamos a ir charlando en el futuro” añadió el, también, Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, Grindetti confesó que intentó convencer al oriundo de Ciudadela para que siga en el cargo de director técnico: “Cuando hablaba con él, lo veía con fuerzas como para seguir adelante. Pero el runrún y lo que uno escuchaba... Me pareció que podía pasar una cosa como esta. Siempre lo seguí bancando. Aun cuando se quiso ir. Pocas veces me he encontrado con gente que, en tan poco tiempo, se hizo apreciar tanto”.

“Yo le expresé mi deseo de que se quedara, pero soy muy respetuoso. Carlos quiere lo mejor para sus compañeros, su equipo y el club. Era una decisión que había meditado mucho y no me gusta presionar. Cuando me lo comentó y vi que era una decisión firme, a partir de ese momento se la respeté muchísimo. "Nos salvamos del descenso. Sacamos la cantidad de puntos respetable... No quiero ser conformista, pero soy realista. En los dos torneos quedamos afuera por circunstancias de un torneo de características muy cortas. La performance de todo el cuerpo técnico de Carlos a mí me deja conforme” agregó el presidente del club de Avellaneda.

Por su parte, sobre quién será el nuevo entrenador de Independiente, el ex intendente de Lanús declaró: “Siempre voy con la verdad. Todavía no hemos armado una carpeta alternativa. Decidimos tomarnos esto con mucha tranquilidad. Tenemos la enorme fortuna de que Hugo Tocalli va a tomar la conducción en estos partidos. Hay que parar la pelota, levantar la cabeza y mirar tranquilo. Obviamente que el Mellizo o cualquiera de los otros técnicos podrían ser. Sinceramente, no nos hemos sentado a analizar pros y contras de las alternativas”.

“Pensamos en un proyecto de largo plazo. Pongo énfasis en una muy buena vinculación con Hugo, que va a seguir en Inferiores. Tenemos una cantera enorme y me gustaría que tuvieran oportunidades en los próximos tiempos. Esa necesidad de coordinación con inferiores es una cuestión que creemos importante y se la pediremos al nuevo técnico” concluyó Grindetti. (NA)