La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el cierre por prescripción o archivo de 16 causas por presunta corrupción de Víctor Alderete, ex titular del PAMI durante la presidencia de Carlos Menem.

Alderete, hoy de 91 años de edad, tuvo una condena firme a tres años y medio de prisión por una causa por corrupción y aceptó otras dos penas en sendos juicios abreviados.

En 2019, en razón de su edad, fue beneficiado con la prisión domiciliaria monitoreada con tobillera electrónica.

Las causas contra Alderete se iniciaron a principios de siglo y –de hecho- el expediente en el que se dictó la prescripción (que involucra a los otros expedientes) tuvo su inicio en el año 2000.

La medida fue apelada por la querella estatal, pero los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar rechazaron el recurso.

“El recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con los decisorio cuya impugnación postulan, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el Tribunal y cuyos fundamentos no logran rebatir”, indicaron.

“No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal”, insistieron.

Alderete estuvo al frente del PAMI en el tramo final del gobierno de Menem, entre 1997 y 1999.

Su gestión se vio salpicada por múltiples denuncias de corrupción que lo convirtieron en un asiduo visitante de los tribunales federales de Comodoro Py, aunque nunca fue preso en una cárcel común.

