–Gustavo, ¿qué lectura puede hacer del panorama político nacional? ¿Cómo impactan las políticas de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires?

Las políticas de Javier Milei impactan en toda la Argentina de un modo devastador para el trabajo, para la producción, para la industria. Para las necesidades imprescindibles de los sectores de ingresos fijos. Los argentinos y los bonaerenses que hoy viven de un salario o de una jubilación no necesitan que nadie les explique lo que significa Javier Milei, lo que significa el modelo liberal-libertario. En consecuencia, estamos frente a una tormenta de frente en lo que significa el desarrollo de las expectativas de los argentinos.

Los argentinos hemos cultivado un sentido común. Ese sentido común, esa cultura que hemos construido los argentinos, reconoce en la educación un derecho, en la salud pública un derecho, reconoce la existencia de una historia y reconoce también una soberanía del Estado. Nos resulta normal, natural, corriente, parte de los supuestos, que el Estado ponga prioridades y que al poner esas prioridades considere el bienestar de la gente.

Bueno, el modelo que encabeza el presidente Milei es un modelo que va en el sentido absolutamente inverso. Es dejar de ser una nación para convertir a la Argentina en un territorio sin normas para que se beneficien los mercados extractivistas. No la industria, no el trabajo: meramente someternos a las determinaciones de los grupos económicos. Para aprovechar el extractivismo y, en definitiva, también someternos a las disposiciones de cuanto poder haya en el mundo que no sea el poder del trabajo, el poder del salario y el poder de la pyme argentina.

–Entonces, por el análisis que hace, entiende que la soberanía argentina está en peligro.

No es que lo pueda yo decir como una interpretación mía, personal o subjetiva, de las cosas. Alison Blake, la comisionada de las Georgias y las Sandwich del Sur, acaba de disponer en el mes de febrero una restricción estricta de 166.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino para la pesca y para la navegación. Lo hizo Alison Blake, comisionada que cobra su sueldo de la Corona británica para las Georgias y las Sandwich del Sur, sobre el Mar Argentino. La empresa Harland & Wolff se ha visto beneficiada con la concesión para la construcción de un puerto en nuestras Islas Malvinas, al que ellos llaman “el Portal de la Antártida”.

La Administración General de Puertos (AGP) de la Argentina ha firmado un convenio con el jefe del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos para hacer control de ilícitos en el Paraná. O sea que una potencia extranjera, el ejército de una potencia extranjera, firma con una instancia de administración de tercer orden, como es la AGP, sin la participación de la Cancillería, sin la autorización del Congreso; (la AGP) resuelve la autorización para que el ejército de una potencia extranjera controle nuestro río Paraná, donde Belgrano hizo jurar la bandera.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En consecuencia, no es que la amenaza a nuestra soberanía, después de esto que estoy comentando, sea una interpretación ideológica, antojadiza, caprichosa, personal. Es lo que está pasando con la Argentina. Y es a lo que nos expuso la primera versión de la ley ómnibus, que sometía a nuestra pesca, por ejemplo, prácticamente a la derogación de la zona de explotación económica exclusiva.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Eso también estuvo ocurriendo en el verano. Si no fuera porque la Provincia de Buenos Aires, con apoyo del gobernador Kicillof, y porque Mar del Plata, los sectores empresariales y los sectores del trabajo, más buena parte de la dirigencia política, nos pusimos al frente del rechazo a esa ley, hoy se estaría pescando en barcos extranjeros, con tripulaciones extranjeras, para descargar en puertos extranjeros. Esta es la letra pura y dura de la ley que Milei mandó al Congreso.

Entonces, tenemos un frente de tormenta social, productivo y en materia de soberanía también.

–Usted es presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca en la Cámara de Diputados. Me gustaría conocer cómo vienen trabajando en el espacio y saber si Mar del Plata se encamina hacia una nueva y gran oportunidad de desarrollo económico que tiene como base de sustento su puerto.

Bueno, es muy importante que se continúe con la exploración offshore. La comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca se reunió en el Consorcio del Puerto de Mar del Plata; hubo un apoyo unánime a la exploración offshore, y compartimos un documento, que hemos generado desde nuestro espacio con los sectores de la representación gremial y con los sectores empresarios, relativo a la pesca.

En el mes de diciembre vence la cuotificación que se puso en marcha en 2009. Eran quince años; estamos en 2024; concluye, y ahora hay una nueva cuotificación. Frente a esto, el documento que hemos puesto a consideración del sector empresario y del sector gremial se plantea: ni un puesto de trabajo menos, ni una tonelada menos de recursos para procesar en nuestros puertos bonaerenses, y en particular en la ciudad de Mar del Plata.

Esto, de manera de respaldar activamente nuestra representación en el Consejo Federal Pesquero. Ya cuando nuestra representación en el Consejo Federal Pesquero empiece a discutir la cuota, no va a ser solamente esa representación, sino que va a tener el apoyo de nuestra ciudad, de nuestros puertos, y también trataremos de traducir ese documento, una vez que se cierre el acuerdo, el 3 de junio, que es el día que hemos fijado para sellar el acuerdo con el sector pesquero de la ciudad, también esperemos que pueda tener un apoyo de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Es muy importante para la Argentina y para los argentinos el desempeño que está llevando adelante el gobernador (Axel) Kicillof, que no solamente está administrando una provincia que tiene el 40% de la población argentina, que aporta el 50% del producto bruto industrial de la Argentina, sino que además ha puesto en negro sobre blanco lo que es un modelo de defensa del trabajo y la soberanía versus lo que es un modelo de entrega. La Argentina estaría mucho más complicada si Kicillof no fuera Kicillof y fuera (Osvaldo) Jaldo. Es muy importante la dignidad de nuestro gobernador y es muy importante la determinación de nuestro gobernador en la defensa de los intereses del trabajo, de la producción, y en no plegarse con ninguna excusa negociadora a esta propuesta que está haciendo el presidente Milei de dejar de ser una nación para convertirnos en un territorio sin normas para los mercados extractivistas.