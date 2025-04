-La semana pasada el Senado bonaerense dio media sanción a la suspensión de las PASO, en línea con el pedido del gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones legislativas. Como intendente, ¿está de acuerdo con suspender las primarias este año?

Sí, por supuesto. Yo creo que eso lo veníamos pidiendo la mayor parte de los intendentes de distintos colores políticos, porque es tremendo tener tantas elecciones en un año. Así que ahora con la suspensión de las PASO y con el desdoblamiento de las elecciones, la provincia está ordenada como para poder votar bien.

-Usted siempre respaldó el desdoblamiento electoral. Sin embargo, Teresa García, presidenta del bloque oficialista en el Senado y referente de Cristina Kirchner, afirmó no creer en la municipalización ni en la provincialización de las políticas, sino en un proyecto nacional. ¿Por qué considera que hoy el desdoblamiento es la mejor opción para la provincia?

Las políticas nacionales son nacionales efectivamente y por algo todas las provincias han desdoblado las elecciones. Este sistema que quiere imponer el presidente Javier Milei es tremendo, es un caos. Ya lo hemos escuchado a Alfredo Fisher, intendente de Laprida, que ha participado en varios países con este tipo de elección.

Es un caos, la gente vota mal, no sabe votar. Después el recuento lleva una semana, se presta a confusiones. Para mí lo han hecho así a propósito para que la gente vote mal y en el caos poder sacar algún beneficio.

El desdoblamiento es totalmente legítimo. Se vota como en cualquier otra provincia, los legisladores provinciales, los concejales, y es beneficioso para toda la comunidad que no tenga que participar en forma simultánea con una elección nacional, con dos urnas, con dos cuartos oscuros, con una boleta blanca donde tienen cruces. Sabemos a lo que se presta esto, se presta a toda confusión y no hay que tenerle miedo al desdoblamiento porque es lo más legítimo que existe.

-En ese contexto, ¿cómo interpreta la decisión de Cristina Fernández de aceptar el desdoblamiento, aunque con la advertencia de que sería un error político? ¿Qué análisis hace de esa postura?

No, creo que está equivocada. No hay ningún error político. Vuelvo a repetir, es totalmente legítimo. Así que cuando estuve hablando con varios intendentes radicales y de otros colores políticos, de Cambiemos, y estaban totalmente de acuerdo, ellos también. Es más, habían manifestado en una nota hacia el gobernador 27 intendentes radicales que estaban totalmente de acuerdo con el desdoblamiento y pedían también la suspensión de las PASO. Y por otro lado, los intendentes y legisladores también de Sergio Massa opinaban lo mismo.

No puede ser que la mayoría esté equivocado. A veces tiene que reconocer Cristina que también se puede equivocar. Y nosotros somos muchos los intendentes que llevamos muchísimos años en política y esto para mí es fundamental para que se vote efectivamente a los legisladores y concejales que quiere el pueblo y no los que se ponen a dedo por una decisión del presidente del partido, como nos ha pasado acá en la sexta durante muchísimos años. Ahora tenemos la posibilidad de elegir nuestros propios legisladores.

-¿Cree posible alcanzar la unidad dentro de Unión por la Patria frente a las políticas de Javier Milei? ¿Qué lectura hace del espacio luego de esta interna?

Yo creo que se puede dar la unidad. Hay un sector muy grande que quiere la unidad para mejorar. Ahora, si la unidad significa que va a pasar lo mismo de siempre, que ponen la unidad y después resulta que ponen los legisladores a dedo, los concejales a dedo, en beneficio de un sector del peronismo, entonces no sirve.

La unidad tiene que ser real, tiene que ser franca, tiene que ser sincera, tiene que ser honesta y si hoy tenemos un candidato que es Axel Kicillof, que es prestigioso, que ha ganado con el 44% que no ganó nadie de ningún sector del peronismo, entonces me parece que así como 45 o 48 intendentes ya somos los que estamos respaldando esta medida, el resto se debería sumar y no dividir en un capricho, en un egoísmo, en una cuestión negativa para la política de tratar de separar y tratar de destruir lo que está construyendo Kicillof. Está construyendo futuro, cosa que no ha hecho nadie.