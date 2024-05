El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destinó buena parte de su discurso a cuestionar a la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, y aseguró que le van a “cobrar la deuda de 48 millones de dólares, lo que desató los aplausos de los presentes”, según publica este viernes el matutino Provincia 23.

“Yo escuchaba al gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi decir que no hubo aumento, y acá hay una complicidad entre el gobierno nacional y la empresa distribuidora. Yo les doy un ejemplo, una biblioteca popular que la sostienen cuatro o cinco vecinos de su bolsillo, pagaba 8.647,99 pesos. Ahora le están cobrando 141.789,61 pesos”, indicó.

Y agregó: “eso es aumento y los que estamos acá no somos tontos. Un comercio de comidas pagaba 6.900 pesos y ahora paga 96 mil. Un polirrubro pagaba 8.300 pesos y ahora paga 80.500 pesos. Una parada de taxis pagaba 35 mil pesos y ahora tiene que pagar 340.940 pesos. Un club de fútbol pagaba 15.600 y ahora tiene que pagar 398 mil pesos. Una hostería pagaba 60.300 pesos y con este nuevo aumento tiene que pagar un millón 40 mil pesos”.

““Hay comedores que tienen que cerrar porque no pueden pagar la factura del gas, y esto se traslada a toda la población, por eso esta presentación la hacemos por todos”, completó.

“Si esto no es ajuste, que me digan qué es. Si esto no es un aumento brutal e inhumano, que me digan qué es”, desafió Melella.

Contra los periodistas porteños

Pero Camuzzi no fue el único receptor de los venenosos dardos del Gobernador, los periodistas que están de acuerdo con descongelar las tarifas también recibieron lo suyo.

“Tierra del Fuego produce el 20% del gas que se consume en el país, y hoy escuché a unos periodistas porteños que defendían el ajuste, pero cuando ese periodista abre el gas en su casa, no se lo producen los porteños, sino que lo producimos en la Patagonia. Cuando encienden la luz no la producen ellos, la producimos en la Patagonia y en el norte de nuestro país”, remarcó.

Una inversión de 48 millones de dólares

Por último, el Gobernador destacó la importancia de la provincia como productora de gas e hizo hincapié en la inversión pública, de la que luego se aprovechan empresas privadas como Camuzzi, según su visión.

”Cuando abra el proyecto Fénix vamos a tener entre un 8 y un 10% más de producción. Tierra del Fuego es la segunda cuenca gasífera más importante del país, y si el resto del país tiene gas, es gracias a los patagónicos”, destacó.

Y añadió: “por eso hoy estamos casi todos los del arco político unidos, porque nuestro interés es defender a los vecinos. El gobierno invirtió millones de dólares en obras de gas, lo mismo los municipios, con lo cual se termina beneficiando Camuzzi, porque nosotros conectamos a un vecino y ellos empiezan a facturar automáticamente“.

”La provincia invirtió 48 millones de dólares, así que la gente de Camuzzi va a tener que ir pensando cómo se lo va a pagar a la provincia, porque se lo vamos a cobrar”, dijo entre aplausos. “No les cobramos el uso del suelo y no les cobramos Ingresos Brutos, porque se lo trasladarían a nuestros vecinos automáticamente. No lo van a sacar de sus ganancias y hasta en eso se ven beneficiados”, apuntó.

NA