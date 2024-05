La diputada Passo conmemoró el °30 aniversario de la Casa de la Cultura en General Lavalle

La diputada nacional del Frente Renovador, Marcela Passo, conmemoró el 30 aniversario de la apertura de la Casa de la Cultura en General Lavalle con una publicación en sus redes sociales.

Destacó que este espacio es "un lugar en donde la magia del encuentro popular ha dicho presente en cada actividad que se ha desarrollado en la misma."

Passo expresó: "He sido público y he sido protagonista en ese edificio emblemático del pueblo lavallense. Ahí es donde recibí mi diploma de egresada del Colegio y en donde asumí mi intendencia. Es donde la magia del teatro me abrazó como actriz y como espectadora, en donde leí mis poesías y donde disfruté de la música de cantores populares."

La diputada también compartió su conexión personal con la Casa de la Cultura: "Es donde mis hijas también han desplegado actividades culturales, deportivas y educativas. Es un lugar único, por eso he decidido presentar un proyecto de resolución que lo reconozca en la Cámara de Diputados de la Nación, acompañada con la firma de otros compañeros y compañeras con quienes compartimos que la Cultura, en cada rincón de la Patria, debe ser valorada y defendida."

Finalmente, Passo compartió una foto en sus redes, señalando: "Les comparto una foto que también tiene 30 años. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero hay otras que se mantienen iguales. Mi profunda convicción en la defensa a la cultura nacional es una de ellas."