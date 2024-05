Se rompe el PRO en la Legislatura bonaerense: “Nace el bloque PRO Libertad”

El bloque del PRO en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se rompió tras la profundización de la interna entre el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

De esta manera, el partido fundado por Macri queda dividido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

La sangría fue mayor en la Cámara baja, donde cinco diputados dejaron el espacio, contra solo uno que lo hizo en la Cámara alta.

Los bullrichistas Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti, Florencia Retamoso y Fernando Compagnoni abandonaron el bloque en la Cámara de Diputados. En la Cámara alta, la senadora y titular del PRO provincial, Daniela Reich, también dio el portazo.

El anuncio se concretó este martes mediante un comunicado titulado "Nace el bloque PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un compromiso inquebrantable con el cambio".

Allí, el flamante bloque expresa: "En este momento histórico ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el gobierno nacional".

"La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hay solo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor", explicaron.

Y continuaron diciendo: "Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamiento".

"Nuestra misión será bancar el cambio a fondo, ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad, y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses, como la Seguridad Ciudadana, el combate al narcotráfico, la baja de impuestos y la eliminación de trabas para quienes trabajan, mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de empresas pymes y el campo, y un ataque frontal a todas las burocracias administrativas y políticas que tienen a la provincia detenida en el tiempo", enumera el comunicado.

"Sguimos siendo del Pro y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio la libertad no se negocia se defiende el cambio es ahora y sin especulaciones".