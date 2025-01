Leopoldo Moreau alerta sobre el fin de la moratoria previsional: "Millones quedarán sin jubilación"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leopoldo Moreau, denunció que "en menos de 60 días" caducará la moratoria previsional, lo que dejará sin posibilidad de acceder a una jubilación a "millones de argentinos, particularmente argentinas".

A través de un posteo en la red social X, el legislador opositor criticó al gobierno de Javier Milei y sus aliados en el Congreso por priorizar "la rosca política" en lugar de atender esta situación crítica.

Qué implica la caducidad de la moratoria previsional

Moreau explicó que la situación afecta gravemente a quienes no logren completar los 30 años de aportes exigidos por el sistema jubilatorio. "Solo 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres podrán jubilarse y el resto no", alertó, señalando que a partir del 23 de marzo los trabajadores no podrán comprar los años de servicios no aportados por sus empleadores.

La moratoria previsional permitía regularizar aportes faltantes para acceder a una jubilación, pero su eliminación deja a una gran parte de la población con la única alternativa de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación representa un 20% menos que la jubilación mínima y, en el caso de las mujeres, eleva la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

Críticas a la Ley Bases y la condonación de deuda a empleadores

El diputado también se refirió a la Ley Bases impulsada por el Gobierno, la cual, según Moreau, beneficia a los empleadores que adeudan aportes a la Seguridad Social. "El artículo 77 establece que a los empleadores que tengan deuda de aportes se les condonará la misma y no tendrán que pagarla", subrayó.

A su vez, cuestionó que este tema no haya sido incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso y acusó a La Libertad Avanza y sus aliados de centrarse en "acomodar el régimen electoral para sacar ventaja" y "proscribir a Cristina Kirchner".