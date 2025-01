Tensión en LLA: Ramiro Marra fue expulsado del partido

La Libertad Avanza (LLA) anunció la expulsión definitiva de Ramiro Marra del partido luego de que el legislador porteño respaldara el Presupuesto 2025 de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por Jorge Macri. La decisión se tomó bajo el argumento de que su voto contradice los principios del presidente Javier Milei.

En un comunicado contundente, este miércoles a la medianoche el partido oficialista afirmó: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires".

La sanción responde a la estricta línea política impuesta por el Gobierno libertario, donde cualquier desvío de la "agenda del Presidente" es motivo de expulsión. "No importa quiénes sean", sentenció el comunicado, dejando en claro que nadie está exento de represalias si se aparta del ideario del espacio.

La reacción de Marra y su tensa relación con Karina Milei

Horas después de la noticia, Marra rompió el silencio en redes sociales con un escueto mensaje en X: "Viva la lealtad, viva la libertad, carajo. Mañana hablamos", sin dar más explicaciones inmediatas.

El ahora exlibertario arrastra un enfrentamiento de larga data con Karina Milei, la hermana del Presidente y máxima operadora política del oficialismo. El conflicto estalló cuando Marra fue electo como jefe del bloque de legisladores libertarios en la Legislatura porteña, pero Karina ordenó su destitución y lo reemplazó con María Pilar Ramírez. Pese a las maniobras internas, Marra logró recuperar el cargo en mayo de este año, aunque las disputas internas siguieron escalando.

Ramírez, fiel a la conducción de Karina Milei, anticipó la expulsión con una frase tajante: "No hay interna porque Marra no forma parte de nuestro espacio, no está dentro de La Libertad Avanza, no está dentro del bloque ni está dentro del partido. No tengo ninguna interna con él", sostuvo en una entrevista televisiva.

Entre memes y cuestionamientos: el impacto en redes

La expulsión de Marra no pasó desapercibida en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas. Usuarios de X y otras plataformas aprovecharon la ocasión para lanzar burlas y recordarle su reciente incidente al borrar pintadas que celebraban la restitución del nieto 138 por Abuelas de Plaza de Mayo.

También hubo quienes trajeron a colación una predicción hecha por el comunicador Tomás Rebord, quien en una entrevista previa había insinuado que Marra sería expulsado de LLA en algún momento.

Un futuro incierto para Marra y más tensiones en el oficialismo

La salida de Marra deja en evidencia las fracturas dentro del oficialismo libertario y refuerza el poder absoluto de Karina Milei en las decisiones del partido.

Mientras tanto, la legisladora Pilar Ramírez aprovechó la situación para consolidar su bloque al interior de la Legislatura porteña, recibiendo recientemente a tres legisladores del PRO que responden a Patricia Bullrich.

Con este episodio, La Libertad Avanza deja en claro que no hay margen para la disidencia interna. La pregunta que queda es: ¿será Marra el único en ser apartado o habrá más expulsiones en el horizonte?