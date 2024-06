El serbio Novak Djokovic anunció su baja de Roland Garros, por problemas en su rodilla derecha, y de esta manera se confirma que el italiano Jannik Sinner será el nuevo N°1 del mundo.

La cuenta oficial de Roland Garros informó en sus redes sociales que “Djokovic se ha retirado por una lesión en la rodilla derecha. Le deseamos a Novak una pronta recuperación”.

“Debido a una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha (detectada tras una resonancia magnética realizada este martes), Novak Djokovic, que mañana se enfrentaría a Casper Ruud en los cuartos de final, se vio obligado a retirarse de Roland Garros", ampliaron.

Djokovic había acusado serios dolores en su rodilla derecha durante su partido de ayer, en el que pudo vencer tras más de cuatro horas y en cinco sets al argentino Francisco Cerúndolo. El serbio caerá, por lo menos, al segundo lugar del ranking ATP, ya que pierde 1600 puntos del año pasado.

Luego de la victoria ante el argentino, había puesto en duda su continuidad en el torneo: "Llevo dos semanas con unas ligeras molestias en la rodilla derecha. En realidad no era una lesión de la que preocuparse, ya jugué varios torneos asi. No había tenido ningún problema hasta hoy. El hecho de terminar tarde hace dos días no ayudó, ni tampoco el sueño, el ritmo del cuerpo y la recuperación… La verdad es que no sé qué pasará mañana o pasado mañana, si podré salir a jugar al campo. Veremos".

Esta lesión genera incertidumbre en torno al futuro del balcánico, ya que podría perderse Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que arranca el 1° de julio.

Su sucesor en la cima del ranking será el italiano Jannik Sinner, de 22 años, que este año ganó el Abierto de Australia, el Masters 1000 de Miami y el ATP 500 de Rotterdam.

