Pettovello no asistirá al Congreso a explicar escándalo por los alimentos no distribuídos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistirá este martes ante la comisión de Salud Pública del Congreso para exponer sobre el escándalo por la no distribución de alimentos como consecuencia de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no le cursó la invitación, lo que generó la queja del bloque de UxP.

El presidente de la comisión Pablo Yedlin volvió a enviar el lunes una nota a Menem para que convoque a la funcionaria para este martes al mediodía pero Menem no lo hizo, apoyado por los presidentes de las comisiones de Presupuesto, José Luis Espert y de Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz (LLA-Córdoba).

Estos legisladores solicitaron que “no se curse ninguna invitación” a Pettovello, en virtud de que, argumentaron, tienen que analizar en sus comisiones los proyectos donde se pide esa citación.

Menem justificó: “Recibí sendas notas de los presidentes de las comisiones de Acción Social y de Salud Pública donde me solicitan no cursar invitación hasta que ellas mismas inicien el estudio de los temas”.

Frente a esta situación, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló en la red social X que “Menem se hace mandar notas (casi idénticas) por Espert y Mayoraz para impedir que Pettovello vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud y Acción Social” y que los tres “buscan garantizarle oscurantismo a Pettovello”. (ST)