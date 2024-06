Di Tullio pidió la expulsión del Partido Justicialista de Daniel Scioli

La senadora y titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), pidió la expulsión del secretario de Turismo, Daniel Scioli, y de dos senadores peronistas no kirchneristas del Partido Justicialista.

Así lo expresó Di Tullio en su cuenta de X: “Este 16 de junio, día en que intentaron matar a (Juan Domingo) Perón con un bombardeo a Plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy”.

Los representantes provinciales a los que hace referencia son Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau" Espínola (Corrientes), quienes acompañaron al oficialismo en la votación en general de la ley de Bases la semana pasada.

En el caso de Scioli, es por haber aceptado integrar el Gobierno del presidente Javier Milei, tras la maniobra de inclusión al Gabinete nacional que propinó el ex ministro del Interior y actual jefe de Gabiente, Guillermo Francos.

"No hay que permitir que sus decisiones espúreas las realicen en nombre del peronismo. No en nuestro nombre", finalizó Di Tullio. Se trata de una de las espadas con las que cuenta la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado.

Tanto Kueider como Espínola pertenecen al bloque Unidad Federal, que es un desprendimiento del interbloque kirchneristas que, además de Unión por la Patria, lo integra el Frente Nacional y Popular que lidera José Mayans (Formosa).

