La senadora de Unidad Ciudadana Carolina Moisés (Jujuy) cargó contra la agrupación política insignia del kirchnerismo, La Cámpora, luego de haber sido criticada por votar favorablemente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

“Si me critica y me insulta La Cámpora, algo debo estar haciendo bien. Solo me guía defender Jujuy, trabajar para que los jujeños vivan mejor”, lanzó Moisés desde su cuenta de X en respuesta al espacio que conduce el diputado e hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, Máximo Kirchner.

En esa línea, continuó: “Que tengan laburo, que hayan inversiones, cuidar a los chicos que se reciben y no deban irse de la Provincia. La crítica de la vieja política (aunque se disfracen de ”nuevos“) NO me interesa, no voy a perder tiempo”.

Para finalizar, Moisés, que integra el bloque de Unidad Ciudad que lidera la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires), lanzó: “No cuenten conmigo si no es para mejorar la vida a la gente, como decía Néstor (Kirchner)”.

Moisés fue una de las senadoras del interbloque K que votó en favor del RIGI, junto con el senador Guillermo Andrada (Catamarca). Tanto Jujuy como Catamarca son dos provincias que se entusiasman con el RIGI.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, es uno de los peronistas aliados con los que cuenta el presidente Javier Milei; lo mismo ocurre con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y sucesor del ex gobernador radical Gerardo Morales.

