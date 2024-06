“¿No hay plata?”, el cruce de Villarruel y Recalde por el financiamiento de las Olimpiadas de Matemática

Por primera vez en al menos 10 años, el equipo argentino de las Olimpíadas de Matemática no podrá acudir a la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado para pagar los pasajes hacia el Reino Unido, donde se realizará la próxima edición de la competencia.

Quien alzó la voz sobre esta situación fue el senador Mariano Recalde, quien presentó un proyecto para que se garantice ese derecho y la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, lo cruzó fuerte en redes sociales. Hasta le sugirió que lo ponga de su bolsillo. Y el peronista explotó: “¿No hay plata para que los chicos viajen a las Olimpiadas de Matemática pero sí para la gira artística del presidente?”.

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, posteó Recalde en su cuenta de X.

Vale recordar que este mes los senadores tuvieron un nuevo aumento salarial y pasaron de $7 millones bruto a $8 millones —unas cuatro veces más que los diputados nacionales— .

La vicepresidenta respondió: “Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”.

La titular de la Cámara alta ya les había explicado “por nota, muy amable” que “no hay plata” para el equipo argentino, contó la matemática Patricia Fauring, profesora jubilada que trabaja en las Olimpíadas desde que el país empezó a participar en 1988.

(NA)