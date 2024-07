El desgarrador relato de la denunciante del excomisario detenido por el caso Loan

El desgarrador relato de la joven que denunció por abuso sexual al excomisario de Walter Maciel, detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña, se dio a conocer mientras avanza la causa por el caso del menor en Corrientes.

A 20 días del inicio de una búsqueda intensa, en la que hasta el momento tiene más dudas que certezas, trascendió parte de la denuncia que realizó una cabo de la Policía que trabajaba con Maciel en una seccional rural en agosto de 2019.

A través de una entrevista que dio al medio Diario Época en 2020, D.Y. contó el calvario que vivió en manos del excomisario: “Tuve que lle­var unos pa­pa­les pa­ra que el je­fe fir­me y su­ce­dió lo que ya te­mí­a, un ata­que se­xual”.

“E­se día pa­sé a la ofi­ci­na, tran­có la puer­ta y me di­jo: ´Ya es ho­ra de que te de­jes de ha­cer la di­fí­cil. No te pre­o­cu­pes que en el cam­po na­die es­cu­cha. Acá man­do yo, no te cre­e­rán que te hi­ce al­go´”, explicó la denunciante.

Tras hacer la denuncia del abuso que sufrió, la víctima manifestó que Maciel fue trasladado a la ciudad de Mercedes donde seguía ejerciendo.

“Es­toy gol­pe­a­da mo­ral y fí­si­ca­men­te. Sien­to que soy mal mi­ra­da por la ins­ti­tu­ción des­pués de es­ta de­nun­cia”, expresó con angustia.

Algo que llamó la atención de la entrevista es que mencionó algo que ahora, con el caso Loan, muchos ponen en manifiesto: “Hoy pa­re­ce que al­gu­nos usan el uni­for­me co­mo un dis­fraz, ya na­die es ca­ma­ra­da allá, na­die es un com­pa­ñe­ro en la fuer­za, so­lo hay com­pe­ten­cias y si ejer­cen su au­to­ri­dad lo ha­cen así, se sien­ten or­gu­llo­sos”.

Horas después de que Maciel haya sido detenido e imputado por el delito de encubrimiento, el fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, confirmó dicha demanda: “Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares”. (NA)