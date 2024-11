Débora, víctima de 29 puñaladas: "Me quiso matar como un animal"

Débora, una mujer de 41 años, sobrevivió milagrosamente luego de que su expareja, Sergio Sarria, la apuñalara 29 veces en una pizzería del barrio porteño de Núñez. La agresión, ocurrida en pleno horario laboral, dejó a la víctima con heridas en el rostro, cuello, brazos y otras partes del cuerpo. En un desgarrador testimonio, Débora relató: "Me quiso matar como un animal".

Sarria, con quien estuvo en pareja durante 23 años y tiene una hija en común, ingresó al local armado con una navaja y utilizó también un cuchillo del lugar para atacarla. Tras el intento de femicidio, intentó quitarse la vida y ahora permanece detenido e internado.

"Me pegaba por todos lados"

Desde su alta médica, Débora habló por primera vez sobre el horror vivido. "Entró por la fuerza, atacó a mi compañero y después a mí. Me golpeaba, me pinchaba por todos lados", relató. Su salvación, según ella, se debió en parte a la ayuda de un compañero de trabajo y un vecino que intervinieron para frenar al atacante: "Milagrosamente no logró matarme porque lo golpearon y trataron de quitármelo de encima".

La víctima también detalló cómo fue agredida con el cuchillo que usa para cortar pizzas: "Es como de carnicero y no estaba tan afilado; si no, me habría matado". Una de las lesiones más graves que sufrió fue una puñalada en la órbita del ojo derecho, que aún complica su recuperación.

Una relación marcada por la violencia

Débora convivió con Sarria durante más de dos décadas en una relación que describió como constantemente violenta. "Nunca lo denuncié porque siempre pensé más en el daño que le podía causar a él que en mí misma", confesó. Según su testimonio, los episodios de violencia eran recurrentes, pero nunca se animó a salir del "círculo vicioso".

Sobre la relación de Sarria con su hija, Débora mencionó que aunque no sufrió agresiones físicas, sí hubo episodios de violencia verbal. "Ella siempre marcó límites, y él los aceptaba porque decía que la amaba, pero conmigo quería destruirme", expresó.

La intervención vecinal: clave para evitar una tragedia

El ataque, que ocurrió en la calle Quesada, quedó grabado en la memoria de los testigos que ayudaron a evitar el femicidio. Según el periodista Darío Lopreite, quien cubrió el caso, "los vecinos y el compañero lograron detenerlo, pero estaba completamente fuera de sí".

Actualmente, Débora enfrenta un largo proceso de recuperación tanto física como emocional. Entre las lesiones más graves, además del daño en el ojo, se encuentra un profundo corte en el codo y múltiples heridas en el cuello, la espalda y las extremidades. Pese al calvario, agradeció el apoyo recibido: "Estoy viva gracias a que no me dejaron sola".

Reflexión sobre la violencia de género

El caso de Débora evidencia la urgencia de abordar la violencia de género en todas sus formas. En Argentina, los intentos de femicidio y los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas continúan siendo una problemática alarmante. La falta de denuncias, ya sea por miedo, vergüenza o por subestimar el peligro, contribuye a perpetuar este ciclo de violencia.

En este contexto, el testimonio de Débora se convierte en una voz valiente que invita a reflexionar y a actuar para prevenir nuevas tragedias.