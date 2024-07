Londres (EuroEFE).- Las consecuencias del Brexit o la futura relación con la Unión Europea (UE) son asuntos que apenas figuran en la campaña electoral del Reino Unido, donde ninguno de los principales partidos se aventura en un debate que temen que les cueste votos.

Pese a que la salida de la UE fue el evento nacional más importante del decenio, con un impacto sísmico en la política y la sociedad británicas -o quizás por eso-, ni el Partido Conservador (que convocó el referéndum en 2016), ni el Laborista (favorito a ganar los comicios de este jueves), ni el antaño europeísta Liberal Demócrata lo plantean como prioridad.

La única gran formación que pide abiertamente un retorno al bloque comunitario es el independentista Partido Nacional Escocés (SNP), de ámbito regional y que, según las encuestas, perderá diputados en el Parlamento británico.

This is our bold, progressive plan for Scotland.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Deliver independence

🇪🇺 Rejoin the EU

🛑 End 14 years of austerity

🤝 Scrap the two-child benefit cap

💡 Invest in the Just Transition

🎓 Protect free tuition



On July 4, #VoteSNP for a better future - made in Scotland. pic.twitter.com/cHkDJykh4r