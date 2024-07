Noboa asegura que México es de los “peores socios” comerciales de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que “México es de nuestros peores socios” comerciales, en una entrevista concedida a Radio Sucre.

“México exporta cerca de US$ 800 millones a Ecuador, Ecuador no exporta ni US$ 300 millones. Tenemos un déficit de casi US$ 600 millones de balanza comercial”, afirmó el mandatario.

Los datos mencionados por Noboa, no obstante, no son exactos, de acuerdo con las cifras difundidas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que en su informe de 2023 puntualiza que, si bien existe un déficit, este es de US$ 499 millones, refiriéndose al comercio no petrolero.

Las importaciones no petroleras desde México a Ecuador disminuyeron un 9% en 2023, según el reporte.

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador el 6 de abril después de que la Policía ecuatoriana irrumpiera en su embajada en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción, cargos de los cuales se ha declarado inocente. (CNÑ)