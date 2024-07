El Gobierno de Nicaragua excarcelará a unos 1.500 presos

Unos 1.500 presos que se encuentran detenidos en distintas cárceles de Nicaragua pasarán a ser parte del régimen de convivencia familiar, un mecanismo que les permite a los beneficiados regresaras a sus hogares y reincorporarse a la sociedad informó este miércoles la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, en un mensaje transmitido por los medios oficiales en el marco del aniversario número 45 de la revolución sandinista.

"Ya me imagino esos titulares de los periodicuchos, porque esos personajes de pasquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah no, porque no son humildes, entonces no tienen derechos. Solo tienen derechos las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, de su ejército de forajidos…? Ni siquiera es esa palabra. Sus grupos, grupúsculos de forajidos", expresó Murillo al referirse a quienes se oponen al régimen y que piden la liberación de más de un centenar de personas que fueron detenidas por cuestionar el Gobierno de Daniel Ortega.

Varias organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de Nicaragua en el exilio han venido exigiendo al gobierno de Nicaragua la liberación de las personas opositoras al régimen que guardan prisión en diversas cárceles de este país centroamericano.

El Gobierno de Nicaragua ha excarcelado al menos 4.500 reos en lo que va del año. El primer grupo pasó al régimen de convivencia familiar el 19 de abril.

En ese momento, Rosario Murillo dijo que la liberación se realizó en el marco de la conmemoración de la defensa de la paz, en referencia al movimiento ciudadano que se dio en contra del Gobierno por un sector de la ciudadanía en abril de 2018 y que evolucionó en llamados para la salida del presidente Daniel Ortega del poder, protestas que fueron reprimidas y terminaron con cientos de personas muertas y detenidas.

Estas acciones del gobierno nicaragüense fueron en su momento ampliamente criticadas por la comunidad internacional.

La segunda excarcelación se informó el 6 de mayo y se iba a dar en vísperas de la celebración del Día de las Madres, dijo Murillo en ese entonces.

Mientras el Gobierno de Ortega anuncia la liberación de presos, el Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización no gubernamental que busca cómo lograr la liberación de las personas privadas de su libertad por oponerse al régimen, sostienen en sus estadísticas que en las cárceles de Nicaragua se estima que al menos 131 personas, a las que catalogan como presos políticos, han sido detenidas entre abril de 2018 hasta abril de este año.

Estos presos políticos siguen detenidos en el país a pesar que el régimen expulso a más de 200 de Nicaragua en febrero de 2023. (CNÑ)