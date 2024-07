Argentina está cara en dólares y pierde competitividad en el mercado internacional frente a Brasil

El tipo de cambio real bilateral (TCRB), que mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto a Brasil, cayó en lo que va de julio a su nivel más bajo desde noviembre de 2015, antes de la liberación del cepo en el gobierno de Mauricio Macri.

Los motivos que justifican este fenómeno son poco convenientes para la competitividad nacional, la inflación Argentina y la reciente devaluación del real, implican una apreciación del peso argentino frente al real, y resulta en una pérdida frente a la oferta de productos de Brasil.

¿Argentina pierde competitividad frente a Brasil?

El tipo de cambio real multilateral (TCRM), incluye a los principales socios comerciales, este actualmente se ubica en niveles similares a los de diciembre de 2017. Período de apreciación del peso que terminó con corridas cambiarias, alta inflación, pobreza, y el cepo actual.

Según datos del Banco Central (BCRA), el TCRB con Brasil promedió los 83,5 en los primeros 12 días de julio. Desde la devaluación en diciembre del año pasado, el TCRB alcanzó un pico de 135,6, pero ha disminuido debido a la inflación y la política de crawling peg, ajuste gradual del tipo de cambio, del 2% mensual para el dólar mayorista.

Cabe destacar que Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Equivale al 16% de las exportaciones y casi el 23% de las importaciones, sin embargo, el comercio exterior argentino es menos significativo para Brasil que en el pasado.

La opinión de los expertos sobre Argentina en el mercado internacional

Según el director de la consultora EPyCA, Martín Kalos, "los países están atravesando procesos inversos respecto del valor de sus monedas. Mientras Brasil devaluó el real a los niveles más bajos en 20 años, el peso argentino acumula una apreciación rápida y muy significativa de alrededor del 75%".

Kalos en comunicación con el diario Ámbito Financiero, destacó que "Brasil está más barato" para productos en los que se ve competencia: "Un caso en particular es el de la soja, donde Brasil está vendiendo stocks de manera muy rápida, a diferencia de Argentina que está acumulando stocks" ejemplifico

En tanto, Sebastián Menescaldi, el director de la consultora financiera EcoGo, señaló que el tipo de cambio en Argentina "no es el de equilibrio" y destacó que la apreciación del peso no se debe a un fortalecimiento económico, ya que no hay indicios de crecimiento.

Para Menescaldi, hoy el BCRA tiene la posibilidad de comprar dólares porque la actividad está planchada, con lo cual hay un problema en potencia para el comercio exterior, y particularmente para el intercambio con Brasil: "Si la actividad se recompone, puede ser que tengas una invasión de importaciones de Brasil".

Mientras, Federico Vaccarezza, magíster en relaciones comerciales internacionales, estimó que la brecha comercial con Brasil se hará más pequeña debido a la caída del uso de la capacidad industrial en Argentina: "Posiblemente los datos de junio muestren un equilibrio o leve superávit argentino en el primer semestre. Pero ese equilibrio es consecuencia de una caída abrupta de la actividad industrial y el consumo en Argentina. Poco hay para festejar", concluyó. (NA)