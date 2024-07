El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió hoy que vayan a

prisión los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien fue candidato a Presidente en las últimas elecciones.

“Cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”, expresó Rodríguez, según reprodujo CNN.

Además, añadió: “Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona”.

Rodríguez remarcó que “con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes” y afirmó que “tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron”.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela añadió: “Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, releegido en estos polémicos comicios, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de buscar la desestabilización del país y sostuvo que “las redes sociales están complotadas” con ese fin, “porque no soportan” que se hayan “recuperado” y estén “en la senda de recuperación total”.

“Metieron mucho billete y drogas de Colombia”, sostuvo sobre la supuesta maniobra que habrían montado la disidencia, Estados Unidos y el narcotráfico colombiano en contra del país“, denunció Maduro en conferencia de prensa.

Asimismo, añadió: ”Estamos enfrentado una arremetida internacional, mundial, del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la

criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira“.

”Pretenden asaltar el poder de manera violenta como hicieron, quemando varias sedes del CNE, las máquinas, todo, agrediendo a los funcionarios electorales“, remarcó, continuó.

El líder chavista cuestionó a la oposición al señalar: ”Esta gente pretende dominar el país desde la violencia, la criminalidad y la muerte“.

En ese sentido, en relación a Machado y González Urrutia, advirtió que ”no va a haber impunidad ante la vorágine criminal terrorista“.

”Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La Justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo", amenazó Maduro. NA