El diputado provincial de la Coalición Cívica criticó la decisión del gobernador bonaerense de no adherir al RIGI por “ceguera ideológica”. Argumentó que eso hizo que YPF y Petronas decidieran realizar una gran inversión en Río Negro y no en Buenos Aires. “A las empresas no les interesa la discusión ideológica; las empresas quieren incentivos”, afirmó.