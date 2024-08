El abogado de Fabiola Yáñez contó qué le dijo Alberto Fernández sobre el supuesto maltrato físico

En medio del terremoto político que ha generado el hallazgo de chats, fotografías y un video que podrían probar el supuesto maltrato físico que el expresidente Alberto Fernández habría ejercido sobre la ex primera dama Fabiola Yáñez, su abogado y asesor, Juan Pablo Fioribello, rompió el silencio. En una entrevista con Luis Novaresio en el programa +Entrevistas de LN+, Fioribello reveló detalles de su conversación con Fernández respecto a la evidencia encontrada en el celular de María Cantero, histórica secretaria del exmandatario.

“Cuando terminé de hablar con Fabiola y finalizó la audiencia, llamé a Alberto Fernández y le dije: ‘Vení porque te quiero ver. Encontrémonos para tomar un café. Te quiero ver cara a cara’”, recordó Fioribello, quien ha trabajado como asesor del expresidente argentino durante varios años.

Fioribello relató que en ese encuentro le hizo a Fernández una pregunta directa: “Le pregunté lo mismo: ‘¿Vos le pegaste? No me importa si fuiste o no buen presidente. Estoy evaluando otra cosa… El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso a Fabiola. ¿Vos le pegaste?’. Me dijo: ‘Te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer’”.

El abogado continuó: “Después de eso insistió en que tenía mil defectos como cualquier persona por las cosas políticas que vivió. Pero aclaró que si de algo estaba seguro era que nunca en su vida tuvo un acto de violencia y de pegarle a una mujer. Hasta se emocionó al decírmelo. Estábamos solos, tomando un café y compartiendo una mesa. Me dijo ‘nunca en la vida le pegué a una mujer. Y nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola. Te pido por favor que me creas’”.

A pesar de la buena relación profesional que mantiene con Fernández, Fioribello fue tajante al aclarar: “No tengo una relación personal con él que me involucre. No soy amigo de Alberto Fernández, nunca lo fui. Tengo una relación profesional”.

Fioribello también expresó su comprensión por el momento complicado que atraviesa Fernández a nivel personal, pero le ofreció un consejo: “Sé que está pasando por un momento complicado en lo personal, pero le diría que se quede tranquilo en este tema. Después, si se mandó 40 mil más políticamente por otro lado, lo juzgará la gente”.

El abogado enfatizó que no es su labor juzgar a las personas que asesora, sino que ese es el rol de la Justicia: “Trato de buscarle la mejor salida posible para que su problema no escale a nivel personal y judicial”.

Por otro lado, Fioribello habló sobre cómo está enfrentando Fabiola Yáñez esta situación: “Sé que está con problemas de presión, que le sube y se estaba medicando por este tema a través de un médico”.

El abogado concluyó con una reflexión sobre la difícil situación emocional que atraviesan las personas tras una separación, especialmente cuando se trata de figuras públicas: “Cualquier separación, y más si tiene la exposición que tuvo, tiene ribetes feos. Separarse es feo porque sentís que fracasó tu relación, así como estar con alguien y sentirte pleno y cómodo es muy lindo. Los fracasos hay que transitarlos en la mayor paz posible, sino los sufrís 50 veces más”.