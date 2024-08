Un particular video subido a la plataforma TikTok por la usuaria @luluxa93, una madre de tres hijos que a menudo publica fragmentos de su vida cotidiana, captó la atención de miles de usuarios.

En solo unas horas, el clip superó las 600,000 visualizaciones y recibió más de 160,000 "me gusta", generando cientos de comentarios por la ingeniosa ocurrencia de su pareja.

El video muestra a su marido presentándole a su hija Maite una curiosa elección: “¿Qué preferís, $1000 o un paseíto misterioso?”.

La pequeña, intrigada, elige la opción del paseíto, sin saber lo que le esperaba. A medida que el video avanza, se revela que el destino del “paseíto” es un laboratorio, donde Maite se somete a una extracción de sangre.

La cara de la nena, que pasa de la curiosidad a la resignación, causó mucha gracia en redes sociales y empatía entre los espectadores, en especial mamás y papás que deben lidiar a diario con estas situaciones.

Entre los comentarios, usuarios como @Sofia y @clearyfull dejaron mensajes como: “JAJAJA NECESITO MAYÚSCULAS MÁS GRANDES” y “El que vive confiado muere traicionado”.

"Era homero diciendo que los llevaba a Disney y los llevaba al dentista", dijo Florci, mientras que Yoli no perdonó: "La peor traicion". "La próxima va agarrar la plata", aseguró Mica.

"Una vez a los 7 años mi viejo me dijo que me iba a llevar al cine y tomar helado, me terminaron llevando a vacunar... igual despues si me compraron un helado", contó la usuaria Ballas.

La madre, quien publicó el video, aclaró en los comentarios que Maite ya sabía que debía hacerse análisis de sangre, pero aprovecharon el contexto del juego para darle la noticia de una manera más entretenida.

Al final del video, se observa que Maite recibe una merecida recompensa: un paseo por un lindo lugar para merendar, celebrando su valentía tras el procedimiento.

El papá bromista que comparte su vida online

El hombre detrás de la broma que se hizo viral en TikTok es sólo 'papá del corazón', es decir, padrastro de la nena, Maite, y de su hermanito.

Este video es solo una muestra más de las ocurrencias que comparte regularmente en sus redes sociales.

Con un estilo humorístico y un toque personal, él suele publicar videos de chistes que realiza tanto en su trabajo como en su hogar.

Aunque no se considera un influencer tradicional, su perfil fue ganando popularidad, en parte gracias a la manera divertida en que se relaciona con su familia y los desafíos cotidianos que enfrenta.

Al igual que la mamá de los chicos, quien también comparte su vida cotidiana en redes, el padrastro ha encontrado en estas plataformas una forma de conectar con un público que aprecia su autenticidad y sentido del humor.

Con cada video, logran crear contenido que resuena con otros padres y personas que disfrutan de momentos familiares con un toque cómico.

La dinámica entre ambos convirtió sus perfiles en algo más que simples cuentas personales; se transformaron en pequeñas ventanas al día a día de una familia que sabe cómo reírse de sí misma y compartir esa alegría con el mundo.