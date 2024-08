El abogado José Codazzi, exrepresentante de Laudelina Peña en el caso Loan Danilo Peña, rompió el silencio para defender su postura y desmentir cualquier vínculo con figuras políticas de Corrientes.

En una serie de declaraciones públicas realizadas este miércoles, Codazzi sostuvo firmemente la hipótesis del accidente en la desaparición de Loan, un niño de cinco años cuyo paradero es desconocido desde el 13 de junio.

Codazzi fue enfático al afirmar: "Estoy convencido en un 100 por ciento de la hipótesis del accidente. Ella [Laudelina] me miró a los ojos y le creo".

Estas palabras fueron pronunciadas durante una entrevista con A24, en la que el abogado recordó la primera declaración de Laudelina ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y los fiscales del caso.

"Estaba sentado a un metro y medio atrás de ella, y ni Jorge Luis Borges hizo un cuento tan detallado y espectacular en cuanto a datos", rememoró el letrado.

Defensas y desmentidos

Durante la misma entrevista, Codazzi desmintió cualquier relación con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sobre Valdés, Codazzi explicó que la fotografía en la que se les ve juntos es de hace varios años: "No tengo ningún vínculo con él. Es una foto de hace unos años en Esquina, donde cada vez que va una personalidad, nos sacamos fotos porque somos 30 mil habitantes".

Respecto a Bullrich, negó que hubiera utilizado su nombre para amenazar a Laudelina.

Sin embargo, las declaraciones de Codazzi no han hecho más que incrementar la polémica alrededor del caso.

Laudelina Peña, tía de Loan, había acusado a Codazzi de amenazarla para que presentara la hipótesis del accidente de tránsito, teoría que desvía la investigación hacia Carlos Pérez y Victoria Caillava, quienes presuntamente habrían atropellado al niño.

La hipótesis del accidente

Según Codazzi, la versión del accidente surgió de la propia Laudelina. "Me llegó información de que ella había plantado la zapatilla, entonces lo primero que hago es preguntarle por eso y en un momento ella me dice: 'pasa, doctor, que fue un accidente'. Pude conversar 45 minutos y ahí me dice lo del accidente del que fue testigo", explicó el abogado.

Según su reconstrucción, Pérez y Caillava habrían atropellado a Loan tras retirarse de un almuerzo en la casa de la abuela del niño en 9 de Julio. Codazzi añadió que Pérez estaba bajo los efectos del alcohol en ese momento, lo que agravaría su situación.

"Ante un eventual accidente, ¿quién la iba a votar?", se preguntó Codazzi en referencia a Caillava, quien era considerada una candidata fuerte a la intendencia de 9 de Julio antes de los hechos.

El abogado sugirió que Laudelina fue presionada para ocultar los hechos y plantar la zapatilla encontrada en un campo cercano.

Declaraciones contrapuestas y marchas

En el marco de esta controvertida defensa, José Peña, hermano de Loan, reaccionó con indignación ante las declaraciones de Codazzi, calificándolas de "mentiras".

Por su parte, la comunidad de 9 de Julio continúa exigiendo respuestas. En la noche de este miércoles, familiares y vecinos encabezados por la hermana Martha Pelloni realizaron una nueva marcha reclamando la aparición con vida de Loan.

"La democracia no se construye con impunidad. A luchar por la verdad y la justicia", expresó Pelloni durante la manifestación.

Además, la Iglesia de Corrientes emitió un comunicado titulado "Perseverante y esperanzado clamor por la aparición con vida de Loan", en el que pide celeridad y justicia.

"Sintámonos todos comprometidos en evitar que esto vuelva a repetirse, para que ningún niño esté expuesto nuevamente a situaciones como éstas", afirmaron las autoridades eclesiásticas.

La investigación continua

La investigación sobre la desaparición de Loan ha sido compleja y llena de giros inesperados. Codazzi declaró ante el fiscal federal Mariano de Guzmán sobre las presuntas amenazas y sobornos que habría recibido Laudelina Peña.

El abogado reiteró que su única intención fue siempre encontrar a Loan y que su teoría del accidente se basa en pruebas y testimonios. A pesar de sus afirmaciones, las autoridades continúan investigando todas las hipótesis posibles.

La búsqueda de Loan se extiende ya por más de 60 días, y la comunidad sigue esperando respuestas. El naranjal donde desapareció el niño y las zonas cercanas, como las lagunas mencionadas por Codazzi, siguen bajo escrutinio. Mientras tanto, el caso sigue dividiendo opiniones y alimentando el clamor por justicia en Corrientes.