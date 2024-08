Destrucción en Ucrania: ataque ruso causa muerte y apagones

El conflicto en Ucrania se ha intensificado drásticamente, con un ataque masivo ruso que ha impactado en gran parte del país, dejando un saldo de muertos, destrucción y temor en la población civil.

Un ataque sin precedentes: más de 200 proyectiles rusos

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania el lunes 26 de agosto de 2024, en lo que se describe como uno de los episodios más violentos desde el inicio del conflicto. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un video difundido en sus redes sociales, el ataque incluyó más de 100 misiles de diferentes tipos y cerca de 100 drones kamikaze iraníes Shahed. "Ha sido uno de los mayores ataques, un ataque combinado", afirmó Zelenski, subrayando la magnitud del asalto.

El presidente ucraniano indicó que los misiles y drones se dirigieron principalmente contra infraestructuras civiles, afectando gravemente el sistema energético del país. "Hay muchos daños en el sistema energético", declaró, mientras que las autoridades ucranianas trabajan incansablemente para restablecer el suministro en las zonas más afectadas.

Consecuencias mortales y destrucción en 15 regiones de Ucrania

El ataque ha causado la muerte de al menos cuatro civiles en cuatro diferentes óblasts (provincias) de Ucrania, según las autoridades locales. En total, el bombardeo afectó a 15 de las 24 regiones administrativas del país, dejando a millones sin acceso a servicios básicos.

El ministro de Energía ucraniano, Herman Galushchenko, describió la situación del sistema eléctrico como "difícil", mientras las empresas energéticas anuncian cortes de emergencia debido a los daños sufridos. El ataque de este lunes es el noveno de esta magnitud contra el sistema eléctrico ucraniano desde marzo de 2023.

Reacciones internacionales y el llamamiento a los aliados

Zelenski fue categórico en su mensaje, no solo condenando el ataque, sino también haciendo un llamamiento urgente a los aliados occidentales para que levanten todas las restricciones sobre el uso de armamento de largo alcance en el territorio ruso. "No puede haber restricciones a las acciones de largo alcance de Ucrania cuando los terroristas no tienen esas restricciones", sostuvo.

El presidente ucraniano también llamó al presidente ruso, Vladímir Putin, "criatura enferma" y afirmó que "solo puede hacer lo que el mundo le permite hacer". Este llamado a la acción refuerza lo expresado por el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, quien previamente solicitó que los aliados occidentales derriben los drones y misiles rusos desde territorio de la OTAN.

La respuesta de Rusia y el impacto en la guerra

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque masivo, declarando que fue dirigido contra "infraestructuras energéticas críticas" que sostienen el complejo militar-industrial ucraniano. Según las autoridades rusas, todos los objetivos militares fueron alcanzados con éxito.

El ataque también coincide con un avance significativo de las fuerzas rusas hacia la ciudad clave de Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde la situación se ha vuelto crítica en los últimos días. Este avance busca consolidar el control ruso sobre las regiones de Donetsk y Luhansk, áreas estratégicas que son vitales para la defensa ucraniana.

La tragedia de los civiles: huida y desolación en Pokrovsk

La guerra no solo se mide en términos de pérdidas militares, sino también en el sufrimiento de la población civil. En Pokrovsk, una ciudad cercana a la línea del frente, miles de personas intentan escapar del avance ruso. Halyna, una enfermera de 59 años, y su esposo Olexey, minero de 61, son solo dos de las decenas de miles de ucranianos que huyen de la ciudad, dejando atrás todo lo que conocen.

"Los bombardeos nos rodearon por todas partes durante toda la noche. Nuestra casa sigue intacta, pero no por mucho tiempo. Todo lo demás ha resultado dañado", relató Halyna a la prensa. A pesar del peligro, la evacuación es difícil para muchos, especialmente para aquellos con niños pequeños, como Arina, una dentista que lucha por encontrar un lugar seguro para su familia.

La historia de Arina y su hijo David, de casi tres años, refleja la desesperación y el agotamiento de los civiles atrapados en el conflicto. "Parece que los niños son considerados animales", lamenta Arina, mientras busca un apartamento donde refugiarse.

La guerra que no termina

El conflicto en Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea por Rusia en 2014, sigue devastando el país. La situación en Pokrovsk es solo un reflejo de la crisis humanitaria que se vive en todo el territorio. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación, mientras los líderes mundiales debaten sobre las próximas acciones para contener la agresión rusa.

La incertidumbre de un conflicto sin fin

La ofensiva rusa en Ucrania continúa sin señales de detenerse, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Con el invierno acercándose, la situación solo puede empeorar, y las demandas de Ucrania por más apoyo militar de Occidente se hacen cada vez más urgentes. La guerra en Ucrania, que ya lleva más de una década, parece estar lejos de encontrar una solución, mientras los civiles siguen pagando el precio más alto.