La Justicia de Misiones ha obtenido en las últimas horas una serie de audios que comprometen al diputado provincial Germán Kiczka, quien solicitaba una habitación en un hotel de Iguazú, cerca de la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. Estos mensajes fueron publicados por el medio periodístico Infobae y fueron enviados pocos días antes de que se oficializara su desafuero en la legislatura provincial.

En uno de los audios, Kiczka, representante del partido Activar y cercano a Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, se escucha con voz entrecortada por la prisa diciendo:

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".

En otro audio, una mujer, supuestamente empleada del hotel donde se hospedó el diputado, menciona: "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya".

Según fuentes judiciales, el legislador habría estado en el hotel entre el martes y miércoles, a sabiendas de que las órdenes de arresto contra él y su hermano Sebastián eran inminentes. El Juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, emitió dichas órdenes el mismo martes por la noche.

Las autoridades sospechan que, a pesar del mensaje de Kiczka, ambos hermanos estuvieron en Iguazú y podrían haber cruzado ilegalmente a Paraguay o Brasil, ya que no hay registros de sus salidas del país en Migraciones. "Las fronteras son muy permeables en la provincia", lamentan las fuentes.

Las órdenes de arresto fueron emitidas principalmente para aprehender a Sebastián, dado que para detener a Germán era necesario el desafuero, el cual se concretó tarde el jueves. Ese mismo día, la policía intentó detenerlo en su casa en Apóstoles, pero no lo encontraron.

"El diputado no se encontraba en su domicilio, el allanamiento y detención dio negativo", confirmaron fuentes del caso tras el frustrado intento de detención. Esto ocurrió pocas horas después de que la Legislatura de Misiones le quitara los fueros por unanimidad a pedido del magistrado interviniente.

La solicitud de detención se basó en el informe definitivo sobre el material incautado a ambos hermanos durante los allanamientos realizados en febrero. Se comprobó la presencia de material sexual infantil, incluyendo escenas de zoofilia, en las que menores eran abusados por animales.

Kiczka había estado bajo observación desde que se allanó la casa de su padre y hermano en Apóstoles en busca de ese tipo de material. En el lugar, se incautó una computadora personal del diputado, donde se comprobó que descargó y compartió el material a través de la red eMule.

La Policía de Misiones, junto con áreas de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos, llevó a cabo una investigación que aportó pruebas al juez para un nuevo allanamiento el 6 de agosto. En la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora, donde nuevamente se hallaron archivos pedófilos.

En otro allanamiento en la casa de los familiares del diputado, se incautaron revistas y juguetes sexuales que serán analizados, aunque no pesa ninguna acusación sobre el padre de los hermanos hasta el momento.

El allanamiento de febrero se enmarcó en la investigación internacional "Guardianes Digitales de la Niñez", dirigida desde Buenos Aires por la fiscal Daniela Dupuy, que apuntaba a pedófilos que compartían contenido prohibido. Argentina participó junto a otros países latinoamericanos en esta operación.

El análisis de los dispositivos incautados reveló material de extrema perversión: videos de menores siendo abusados por animales y chats donde Sebastián Kiczka hablaba de actos sexuales con menores. Los detalles del material son irreproducibles, pero incluyen imágenes de prácticas zoofílicas y conversaciones donde Sebastián confiesa su atracción por niñas menores de edad.

Este caso ha generado una gran conmoción en Misiones y en todo el país, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los hermanos Kiczka, quienes permanecen prófugos.