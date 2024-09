Esteticista revela detalles sobre el moretón de Fabiola Yañez

En el marco de la causa por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández, un nuevo testimonio se sumó a la investigación. Florencia Aguirre, esteticista de Fabiola Yañez, ofreció su versión de los hechos ante la Justicia y negó rotundamente que los moretones que presentaba la ex primera dama fueran resultado de algún tratamiento estético realizado por ella.

Aguirre, quien conoce a Yañez desde 2016, declaró este martes ante el fiscal federal Ramiro González en los Tribunales de Retiro. Según la especialista, los tratamientos que realizaba a su clienta no eran invasivos, por lo que no podían haberle provocado hematomas. "Yo no soy médica, no hago bótox ni ácido hialurónico. Solo realizo tratamientos superficiales como peelings y drenaje linfático", explicó Aguirre en una entrevista previa con Infobae.

La relación entre Fabiola y su esteticista

La esteticista contó que comenzó a atender a Fabiola Yañez en Puerto Madero y luego continuó en la Quinta de Olivos, donde desarrolló una relación cercana con la entonces primera dama. Sin embargo, aclaró que durante la época en la que se sospecha de los maltratos, no le realizó ningún tratamiento debido a que Yañez estaba en pleno proceso de fertilización asistida para concebir a su hijo.

“Por esa fecha no se podía hacer nada que pudiera dejarle un hematoma, estaba en tratamiento para quedar embarazada. Nada de lo que yo le hacía podía provocarle marcas en la piel”, agregó Aguirre.

Los moretones: ¿un golpe involuntario?

Durante su testimonio, Aguirre admitió haber visto un moretón en el ojo de Fabiola Yañez, lo que generó dudas sobre su origen. Según lo que le comentó la ex primera dama, el hematoma fue producto de un "golpe involuntario" por parte de Alberto Fernández, algo que Aguirre confesó no haber creído del todo. "Cuando le pregunté, me dijo que había sido Alberto sin querer. La verdad es que no le creí", afirmó.

Además, mencionó haber notado un moretón en el brazo de Yañez, pero prefirió no indagar sobre las circunstancias, dado que su trabajo era estrictamente profesional. "Mi trabajo era atenderla, no preguntar sobre su vida privada", expresó la esteticista.

Testigos clave en la causa

La declaración de Aguirre no es la única que ha sido escuchada en el marco de la investigación. En las últimas semanas, diversas figuras cercanas a la pareja han prestado testimonio ante la Justicia. Entre ellos se encuentran la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria presidencial María Cantero, y el médico personal de Fernández, Federico Saavedra.

Este mediodía también fue convocado a declarar Federico Alem, médico que atendió a Yañez en la Quinta de Olivos. La Justicia busca corroborar si Alem escuchó la misma versión del "golpe involuntario" que mencionaron tanto Fernández como Yañez, y si su evaluación médica coincide con la descripción de los hechos.

Más testimonios en camino

La causa sigue avanzando, y aún se espera la declaración de otros testigos claves, como Sofía Pacchi, amiga cercana de Yañez y figura central en la cronología de los hechos. También podría ser convocada Miriam Verdugo, madre de Fabiola, para aportar más detalles sobre la relación entre su hija y el exmandatario.

A medida que surgen nuevas declaraciones, la Justicia sigue reconstruyendo el relato de lo que habría ocurrido en la intimidad de la pareja presidencial, mientras las acusaciones contra Fernández por violencia de género continúan acumulándose.