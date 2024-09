El Gobierno y Macri impulsan la privatización de Aerolíneas Argentinas en medio de conflicto gremial

¡Impactante! Se reveló un audio donde Alberto Fernández insulta a Fabiola Yañez. Enterate todo sobre la causa por violencia de género que sacude al ex presidente.

El jefe de Gabinete criticó duramente a la ex Presidenta y advirtió sobre las limitaciones del sistema previsional actual. Dijo que aunque los jubilados no pueden sobrevivir con 300 mil pesos, no hay fondos para un aumento significativo.