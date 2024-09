Incendio en Once: Explosiones y humo tóxico en una cuadra comercial

Un violento incendio desatado este jueves al mediodía en el barrio porteño de Once generó gran alarma entre vecinos y comerciantes. Las llamas comenzaron en un local de cotillón ubicado en la esquina de Castelli y Avenida Rivadavia, y se expandieron rápidamente hacia otros tres locales cercanos. La situación es aún más preocupante por la proximidad a depósitos de aerosoles y materiales inflamables.

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), hasta el momento ocho personas fueron atendidas: siete por inhalación de humo y una por una crisis nerviosa. Alberto Crescenti, titular del SAME, advirtió que la situación sigue siendo crítica debido al riesgo de derrumbe en algunos de los edificios afectados.

Riesgo de explosiones y corte total en la zona

El fuego, que inició alrededor de las 12 del mediodía, afectó principalmente los entrepisos de los locales, donde se produjeron varias explosiones cuando las llamas alcanzaron los aerosoles almacenados. Esto generó una columna de humo negro visible desde varias cuadras a la redonda. Los bomberos, en conjunto con la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER), trabajan arduamente para controlar la situación.

“La prioridad fue evacuar a las personas y contener el fuego para que no se extienda a más locales y depósitos cercanos”, señalaron fuentes de los Bomberos. Hasta el momento, los negocios de la cuadra han sido evacuados completamente y se ha instalado un perímetro de seguridad en la zona.

La magnitud del incendio y la respuesta de emergencias

Un despliegue de 20 ambulancias, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad, Seguridad Vial y Defensa Civil, se encuentra en la zona asistiendo a las personas afectadas y controlando el tránsito, que ha sido cortado en su totalidad. Crescenti recomendó a los vecinos de edificios cercanos que mantengan las ventanas cerradas para evitar la inhalación del humo tóxico, que puede causar severos problemas respiratorios.

El titular del SAME también destacó la ardua tarea de los bomberos, quienes continúan tratando de controlar las llamas para evitar que el fuego se propague a otros locales comerciales y depósitos. Además, resaltó la importancia de que los transeúntes y vecinos de la zona no se acerquen al lugar, ya que el peligro no ha sido neutralizado.

Peligro de derrumbe y evacuación

Una de las mayores preocupaciones en este momento es el posible derrumbe de uno de los edificios afectados por las llamas. “La estructura ha quedado muy debilitada por el fuego, y los bomberos están evaluando si es necesario realizar más evacuaciones en la zona”, explicó Crescenti en diálogo con C5N.

Hasta el momento, el incendio no ha causado víctimas fatales, pero la situación continúa siendo crítica. Las autoridades han advertido que el humo podría seguir afectando el área durante varias horas más, y se espera que el trabajo de los bomberos continúe hasta entrada la noche.