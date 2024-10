El cambio climático redefine las muertes por calor y frío en 2024

El cambio climático está transformando las estadísticas de mortalidad a nivel global, y su impacto se siente de manera desigual en distintas regiones. Actualmente, más personas mueren por frío moderado que por calor extremo, en una proporción aproximada de 9 a 1. Sin embargo, esta tendencia está a punto de cambiar, especialmente en los países más pobres, que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a las olas de calor cada vez más intensas.

El frío, más letal que el calor... por ahora

Según la jefa de investigación de Our World in Data, Hannah Ritchie, la percepción común de que el calor extremo es más peligroso que el frío está equivocada. Las muertes causadas por temperaturas frías, aunque no necesariamente bajo cero, superan significativamente las causadas por calor. En ciudades como Londres, la mortalidad comienza a aumentar cuando las temperaturas bajan de los 18°C, un fenómeno que afecta a quienes viven en zonas con acceso limitado a calefacción adecuada.

Sin embargo, este panorama está cambiando. A medida que el planeta se calienta, los eventos de calor extremo están aumentando, y con ellos, las muertes asociadas. En los próximos años, especialmente hacia 2050, se espera que el número de muertes por calor supere a las causadas por frío, particularmente en los países más pobres.

Los más vulnerables, los más afectados

Las poblaciones en África, Asia del Sur y América Latina son las más vulnerables al aumento de las temperaturas. Estas regiones enfrentan desafíos significativos debido a la falta de acceso a infraestructura adecuada, como aire acondicionado y servicios energéticos confiables. Esta situación agrava el impacto de las olas de calor, lo que convierte al cambio climático en una crisis de salud pública para estas áreas.

En contraste, en países ricos como Estados Unidos y Europa, las muertes relacionadas con el frío disminuirán, mientras que las causadas por calor aumentarán, pero en menor medida. Esta disparidad resalta la "injusticia climática" que afecta a los países que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que sufren las peores consecuencias.

El aire acondicionado como solución... ¿para todos?

Una de las herramientas más eficaces para combatir las olas de calor es el aire acondicionado, una tecnología que se está volviendo esencial en las regiones más cálidas. Sin embargo, su acceso sigue siendo limitado en muchas partes del mundo debido a los altos costos y la falta de infraestructura energética. Países como India y Nigeria están entre los más expuestos al calor extremo, sin la posibilidad de acceder a medios de refrigeración efectivos.

El aire acondicionado, tradicionalmente considerado un lujo, ahora es visto como una necesidad para salvar vidas en un planeta en calentamiento. Esto ha llevado a expertos como Ritchie a pedir que la falta de acceso a refrigeración sea considerada "pobreza energética", una situación crítica que debe abordarse para evitar una mayor mortalidad por calor.

Estrategias para mitigar el calor extremo

Ante el aumento de las olas de calor, las ciudades y gobiernos deben tomar medidas para proteger a sus poblaciones. Entre las soluciones propuestas están la creación de ciudades más inteligentes con más vegetación y calles diseñadas para minimizar la exposición al sol. También se destacan los techos blancos o verdes, que ayudan a reducir la temperatura interna de los edificios.

Además, la implementación de alertas tempranas y programas de salud pública pueden salvar vidas al advertir a las personas sobre los peligros inminentes del calor extremo y proporcionar recomendaciones sobre cómo mantenerse a salvo.

El cambio climático no afecta a todos por igual, y mientras algunos países pueden adaptarse a las nuevas condiciones, otros están al borde de una crisis humanitaria. Las medidas tomadas hoy para enfrentar este reto global determinarán cuántas vidas se salvarán en el futuro.