Mayra Mendoza repudió a Milei: "Lo que quiere enterrar es la dignidad del pueblo argentino"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó al repudio generalizado del kirchnerismo por los polémicos dichos del presidente Javier Milei, quien expresó su deseo de "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro". Las declaraciones del mandatario generaron una fuerte reacción por parte de dirigentes políticos que consideraron que sus palabras fomentan el odio y la violencia.

Desde sus redes sociales, Mendoza expresó: “Lo que Milei quiere enterrar es la dignidad del pueblo argentino. Y lo personifica en CFK porque fue con ella que eso fue posible por última vez y es con la única que puede volver a serlo".

Mendoza cuestionó a TN Noticias por "habilitar discursos violentos"

En su mensaje, Mendoza no solo apuntó contra Milei, sino que también criticó el rol de los medios de comunicación, en particular a TN Noticias, por darle espacio a discursos que, según ella, fomentan la violencia. “Como siempre, @todonoticias en la irresponsabilidad de la habilitación de discursos que terminan con un intento de disparo en la cabeza. Después no vale actuar con sorpresa si, cuando se está a tiempo, le dan cuerda a un personaje que no repudió el atentado contra Cristina”, escribió.

Con esta declaración, la intendenta hizo referencia al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en 2022, cuando un hombre intentó dispararle en la cabeza a las afueras de su domicilio en Recoleta.

"El desastre de Milei no pasará desapercibido", advirtió Mendoza

Mendoza también opinó que las declaraciones de Milei buscan distraer la atención de los problemas de gestión de su gobierno. “Si Milei cree que con esto va a evitar que la atención se centre en el desastre que está haciendo, se equivoca”, afirmó.

Con sus declaraciones, la intendenta de Quilmes se alinea con otros dirigentes del oficialismo, como Axel Kicillof y la ´propia Cristina, que ya se expresaron en contra de los dichos del mandatario. El repudio general apunta no solo a condenar las expresiones de odio, sino a marcar la necesidad de un debate político sin violencia.