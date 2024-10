Caso Loan: excarcelan a siete imputados y revelan nuevas imágenes, ¿qué sigue?

El caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio en Corrientes, dio un giro inesperado tras la liberación de siete de los diez detenidos. Aunque fueron excarcelados, seguirán procesados por graves delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y violación de secreto profesional. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Goya, integrada por los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, en un fallo que ha generado controversia y sorpresa entre los familiares y la sociedad.

Los excarcelados: quiénes son y por qué siguen procesados

Los beneficiados por esta medida son Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad; los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete; Valeria López; Pablo Núñez y Pablo Noguera. A pesar de su liberación, siguen procesados por delitos como encubrimiento agravado, privación ilegítima de la libertad y usurpación de título. Además, los abogados enfrentan cargos adicionales, como violación de medios de prueba y secreto profesional.

Esta excarcelación no significa que los imputados estén libres de responsabilidad. Según la Cámara, no se advierte que puedan entorpecer la investigación ni que representen riesgo de fuga, dado su arraigo domiciliario y laboral. Sin embargo, deben cumplir ciertas condiciones: no podrán salir del país, deberán presentarse periódicamente ante la Justicia y tienen prohibido tener contacto con los testigos y las víctimas del caso.

¿Qué implica esta liberación para la investigación?

El fallo sorprendió a muchos, ya que los imputados fueron acusados inicialmente de entorpecer la investigación de la desaparición de Loan Peña. A pesar de las excarcelaciones, la causa sigue abierta y se espera que los procesados enfrenten un juicio en el futuro. El fiscal de la Cámara Federal de Goya, Mariano de Guzmán, no se opuso a la liberación, al igual que los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo de la Protex. Este factor permitió a los jueces conceder las excarcelaciones, bajo la condición de que se cumplan las medidas alternativas.

Avances en la causa: imágenes satelitales y próximos pasos

Otro punto clave en la investigación fue la solicitud de imágenes satelitales por parte de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien esperaba obtener pistas sobre lo sucedido el 13 de junio, día en que Loan fue visto por última vez. Sin embargo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) informó que no hubo registros satelitales en la zona durante ese período. Esto supone un nuevo obstáculo en la investigación, aunque los investigadores ahora se centran en el análisis de los trackers de celulares, lo que podría arrojar nueva información.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan, y el caso sigue siendo uno de los más complejos y preocupantes de los últimos meses en Argentina. Loan Danilo Peña sigue desaparecido, y cada día que pasa aumenta la angustia de sus familiares y de toda la sociedad.