Katopodis: "La cloaca es la diferencia entre vivir bien o mal, pero a Milei y Caputo no les importa"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, respondió con dureza a las críticas realizadas por Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei. La disputa surge en el contexto de un llamado a un apagón nacional, convocado para el próximo 31 de octubre, en protesta por el aumento de tarifas en los servicios públicos.

Katopodis y Francos cruzan declaraciones por la gestión de obras públicas

Guillermo Francos arremetió contra Katopodis, cuestionando su liderazgo y vinculando su convocatoria al apagón con problemas de gestión económica: "Si llama a un apagón, tal vez sea porque no tiene dinero para pagar la luz, porque no le cierran las cuentas", dijo Francos, en un tono irónico. El jefe de Gabinete de Milei acusó además a Katopodis de haber dejado “más de 4.000 obras paralizadas” durante su gestión como ministro de Obras Públicas de la Nación. Sin embargo, Katopodis no tardó en replicar, defendiendo su labor y aclarando que dejó 2.400 proyectos en marcha al finalizar su mandato, aunque actualmente el 80% de estas obras están detenidas por decisión del Gobierno nacional.

"Este año solo se terminaron 122 obras en todo el país. En comparación, el año pasado completamos cinco veces esa cantidad", subrayó el ministro. Katopodis también destacó que en lo que va de 2024 apenas se pusieron en marcha 45 obras nuevas. "Por cada una de esas obras, el Frente de Todos inauguró 25", aseguró, invitando a verificar los datos en el sitio de transparencia creado durante su gestión.

Provincia reactiva obras paralizadas por la Nación

Ante el freno de las obras públicas, la provincia de Buenos Aires ha iniciado gestiones para asumir proyectos estratégicos bajo su jurisdicción. De acuerdo con Katopodis, varios municipios también están alineándose con esta iniciativa para evitar que estas obras queden abandonadas.

El ministro fue contundente al referirse a la gestión nacional: "Francos solo busca ensuciar porque sabe que lo que hicieron con las tarifas es tan malo para la gente como detener por completo la obra pública", sentenció.



El apagón del 31 de octubre: una protesta contra las tarifas

Katopodis explicó que la convocatoria al apagón, programada para las 21 horas del 31 de octubre, busca visibilizar las dificultades económicas que enfrentan los argentinos debido a los aumentos tarifarios. Según el ministro, estas políticas han golpeado especialmente a la clase media y a los pequeños comerciantes, agravando la crisis económica.

"Queremos que el Gobierno escuche a los usuarios, a las pymes, a los comerciantes. Puede optar por ignorar los reclamos, pero tiene la obligación de escuchar", enfatizó.

El impacto de las tarifas es especialmente duro en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde las facturas eléctricas se han multiplicado de manera desproporcionada: Para las familias de altos ingresos, las tarifas se triplicaron. Para la clase media, el aumento fue casi ocho veces mayor. Katopodis alertó que estas medidas han profundizado la desigualdad social y generado 5 millones de nuevos pobres en el país.

El cierre del ENOHSA y el financiamiento de obras hídricas

El ministro también criticó la decisión de Javier Milei de cerrar el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), organismo encargado de gestionar obras de agua y cloacas en Argentina. Según Katopodis, esta decisión demuestra la falta de sensibilidad del Gobierno Nacional hacia las necesidades básicas de la población: "La cloaca es la diferencia entre vivir bien o mal. Pero no lo entienden y no les importa", apuntó.

Desde su cuenta en X (ex Twitter), el funcionario reafirmó que la provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Axel Kicillof, financiará 200 obras hídricas que quedaron paralizadas hace casi un año por decisión del Ejecutivo nacional.