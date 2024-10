Derrumbe en Caballito: Techo de pileta colapsa y hay heridos

El barrio porteño de Caballito fue escenario de un incidente grave este viernes cuando el techo de una pileta de natación se derrumbó, dejando a cinco personas heridas. El evento ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en el histórico "Natatorio Caballito", ubicado en la avenida Pedro Goyena 30, justo al lado de una obra de construcción en curso.

Causas del derrumbe

Según información policial, el derrumbe se produjo mientras los obreros de la construcción realizaban el llenado de una losa. En ese momento, parte de la medianera que separa el natatorio de la obra se desprendió, provocando la caída de escombros y chapas dentro de la pileta. Videos del incidente, que circulan en redes sociales, muestran el momento exacto en que el techo se desploma, y se pueden ver rajaduras significativas en la pared del natatorio.

Al respecto, el vocero del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, indicó: "La gente que se presentaba realizando natación, en este caso una mujer de 65 años, presentaba una herida cortante en la cabeza, aunque estaba lúcida". Crescenti también aseguró que "las clases de la jornada se suspendieron" tras el incidente.

Heridos y respuesta de emergencia

Cinco personas resultaron heridas en el derrumbe, todas con contusiones. Afortunadamente, no hubo personas atrapadas o desaparecidas. El SAME se encargó de asistir a los heridos, entre ellos una mujer que fue trasladada por su prepaga, mientras que los otros lesionados no requirieron hospitalización.

Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes y evaluando el riesgo de un derrumbe mayor. La avenida Pedro Goyena, entre Avenida La Plata y Sanillosa, se encuentra cerrada al tránsito mientras se llevan a cabo las investigaciones y apuntalamiento de la estructura afectada.

Contexto de inseguridad edilicia

Este nuevo derrumbe se produce solo cinco cuadras de la tragedia ocurrida en Pedro Goyena 557 el 7 de febrero de este año, donde colapsó una vivienda en construcción, resultando en la muerte de dos personas mayores y el rescate de 14 heridos, incluidos niños. Este tipo de incidentes ha generado preocupación sobre la seguridad en obras de construcción en la ciudad, lo que resalta la necesidad de revisar y reforzar las normativas de construcción y seguridad.

Las autoridades continuarán investigando las causas del derrumbe y el cumplimiento de los estándares de seguridad en la obra adyacente. Este evento pone de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios públicos, especialmente aquellos en cercanía con obras de construcción.