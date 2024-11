Racismo y agresión en golf de Pinamar: suspenden a los acusados

El club privado Links de Pinamar suspendió a los golfistas Celeste López y Mariano Girini luego de ser acusados de agredir a una mujer en sus instalaciones. En un comunicado oficial, la entidad repudió el hecho y explicó que tomaron la decisión de prohibirles el uso de las canchas mientras se esclarece la situación judicial.

El club dejó en claro que no toleran ningún tipo de violencia ni racismo y que los jugadores que forman parte de su comunidad deben regirse por los principios éticos del golf. En este caso, tanto López como Girini enfrentan una acusación de lesiones tras una pelea en el campo de golf, que fue captada en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Los testimonios que complican a los acusados

El lunes, la situación de los imputados se agravó cuando dos testigos claves declararon en la causa. Una de las testigos, amiga de la víctima, señaló que López utilizó un palo de golf para golpear a Silvia Lopresti en el cuello, causando un hematoma visible. En su declaración ante el fiscal, la mujer detalló cómo el ataque se produjo después de una discusión entre las dos mujeres, que había comenzado en el campo de golf.

El segundo testigo, un hombre que filmó el momento posterior al ataque, corroboró las palabras de la testigo. En su declaración, aseguró que vio a López golpear a Lopresti con el palo de golf, mientras él mismo intervenía en la situación.

La denuncia ante la justicia y las primeras medidas

El fiscal Juan Pablo Calderón, quien lleva adelante la causa, está evaluando las pruebas y testimonios. Por el momento, los acusados han recibido una orden de prohibición de acercamiento a la víctima, pero no han presentado abogados ni hecho declaraciones públicas. Los cargos iniciales son de lesiones, aunque no se les imputa el agravante de odio racial, ya que, según las autoridades, este no fue el móvil principal de la agresión.

Impacto de la grabación en el caso

El video grabado por el testigo es clave en la investigación, aunque no muestra el momento exacto del golpe. En las imágenes se observa a Lopresti tendida en el pasto, mientras una mujer la asiste y grita pidiendo ayuda. En una segunda parte del video, se puede escuchar a la víctima quejándose de haber sido golpeada con el palo. Los detalles en el video han sido fundamentales para la recolección de pruebas en el caso.

El estado de la víctima y el futuro del caso

La víctima, Silvia Lopresti, se encuentra estable a pesar de las lesiones sufridas. Según las fuentes del caso, tiene hematomas en la cabeza, el antebrazo y el hombro, pero su salud no corre peligro. La investigación continúa, y la situación de los acusados podría cambiar según el avance de la causa judicial.